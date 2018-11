Sagen aus dem Kreis Zwei Übeltäter, lebendig und als Geist

Besigheim / Yasina Hipp

Wenn du nicht folgst, holt dich der Essich heute Nacht“, so wurden Kindern in Besigheim bis vor einigen Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt, wenn sie nicht gehorchten. Mit dem „Essich“ ist ein stadtbekannter Betrüger, der vor rund 240 Jahren sein Unwesen getrieben hat und dieses als Geist bis heute fortsetzt, gemeint: der Vogt Victor Stephan Essich.

Ewald Anger bietet historische Stadtführungen durch Besigheim an und hat sich mit einer Führung auch konkret auf den Vogt spezialisiert: „Ich finde die Person des Vogtes so interessant, weil er eben als reale Person einen fähigen Beamten und einen großen Betrüger gleichzeitig in sich vereinte.“

Der besagte Vogt Essich wurde im Jahre 1709 geboren und stammt aus einer angesehenen Beamtenfamilie aus Stuttgart. Nach einer Schreiberlehre war er ein ausgebildeter württembergischer Verwaltungsbeamter. 1733 kam der junge Mann dann nach Besigheim. Angestellt als Untervogt war er nun oberster Verwaltungs- und Justizbeamter und Vorsteher der Amtsstadt. In ihm lagen die Hoffnungen der Regierungen, die verschuldete und schlecht bestellte Stadt wieder aufzubauen. Mit seinen Fähigkeiten als Verwaltungsbeamter gelang ihm dies. Steuern und Rückstände wurden wieder eingeholt. Ebenso legte er die korrupten Machenschaften der vier Stadtoberhäupter offen und entmachtete diese. „So gut wie er die Stadt auch in diesen Dingen führte, bei sich selber nahm er es mit Recht und Gesetz nicht ganz so genau“, weiß Ewald Anger.

Immer wieder viel der Vogt durch ungebührliches Verhalten auf. Er fehlte sonntags im Gottesdienst oder zeigte offen seine Langeweile während Gerichtssitzungen. Durch eine Untersuchung einer Kommission tauchten bei den Amtsgeschäften des Vogtes einige Ungereimtheiten auf, vor allem Korruption. Nach dieser Untersuchung verstärkte sich sein negatives Verhalten.

Er verbreitete Furcht und Schrecken in Besigheim, da er sich ohne Skrupel bei allen möglichen Gelegenheiten illegal bereicherte und sowohl die Bürger als auch seinen Dienstherren, den Herzog, ausplünderte. Das alles gipfelte in seinem pompösen Wohnhaus, bei dessen Errichtung die Bürger helfen mussten. „Der Vogt war hier in der Region der unbeliebteste Mensch im 18. Jahrhundert, aber gleichzeitig auch einer der wohlhabendsten“, meint Essich-Experte Anger. Ab dem Jahr 1762 wurde es um den Mann ruhiger, aber er arbeitete nun als Oberamtsmann.

1776 starb der Vogt, seitdem lebt er als Geist weiter in seinem Wohnhaus neben der evangelischen Kirche, in dem heute die Förderschule ist. „Zum ersten Mal ist er an seinem Todestag als Geist aufgetaucht. Mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf habe er angeblich seinem eigenen Leichenzug nachgeschaut“, so Anger. Auch heute noch wird der Geist des Vogts Essich für alles verantwortlich gemacht, was in der Schule schiefläuft. „Die Tricks und Vorgehensweisen mit denen sich der Vogt bereicherte, sind bestens dokumentiert“, so Ewald Anger „und da stellt sich mir die Frage wie weit das 18. Jahrhundert und die Machenschaften des Vogtes von heute entfernt sind oder ob es da nicht Parallelen zur heutigen Zeit gibt.“

Geist Kommerell

Ein weiterer Geist der durch die alten Fachwerkhäuser Besigheims spukt ist der Kommerell. Im Jahr 1639 gelangte Johann David Friedrich Kommerell in den Besitz des Hauses in der Hauptstraße 33. Kommerell hatte ein Verwaltungsamt in Walheim inne und er war „Geistlicher Verwalter zu Besigheim“. 1656 sei er aus seinen Ämtern geflohen. Nach seinem Tode, sei er wie Vogt Essich dazu verdammt, in seinem Haus zu wandeln, und zwar als Geist.

Dieter Schedy, Stadtführer in Besigheim weiß: „Friedrich Breining schrieb in seinem Buch „Alt-Besigheim“, dass der Kommerell in diesem Haus weiterlebe. Wenn man ihn ärgere und rauslocken wolle, zündete er das Haus an.“ Im Jahr 1855 brannte das Kommerell’sche Haus dann tatsächlich vollständig nieder. Ob das eine Tat des Kommerell war?