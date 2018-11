Geburtstag Zwei Jahre Kultur in der Alten Kelter

Walheim / bz

Seit zwei Jahren gibt es das Kulturprojekt Schwäbisches Lieder- und Geschichtenhaus in der Walheimer Alten Kelter. Mehr als 130 Veranstaltungen und knapp 6000 Besucher zählen die beiden Macher Tünde Zizic und Jürgen Kunz in ihrem urigen Cafe-Bricklebrit. Üblicherweise ist das zweite Jahr für ein solches Kulturprojekt das schwierigste. Nach der Euphorie, der Neugier und dem Reiz des Neuen im ersten Jahr, galt es für die beiden 2018 mit viel Engagement und konsequenter Arbeit das in Walheim einzigartige Kulturprojekt zu etablieren. In der Rückschau sind Zizic und Kunz davon überzeugt, dass dies gelungen ist. Allein die Zuschauerzahlen an den jeden Samstag organisierten Veranstaltungen mit Musik, Kabarett, Lesungen und (schwäbischer) Kleinkunst und die Rückmeldungen für Publikum und Künstlern beweisen dies, heißt es in einer Mitteilung.

Nach den Sommerferien konnte im Walheimer Kulturprojekt der nächste Entwicklungsschritt durchaus vielversprechend eingeleitet werden, mit den sogenannten Mitmachfreitagen: Am ersten Freitag im Monat gibt es regelmäßig das Bricklebrit-Kneipenquiz, am zweiten Freitag wird zum „Aufspielen beim Wirt“ eingeladen und der dritte Freitag steht ganz im Zeichen bekannter Volkslieder beim „Mitsingabend“ mit Tobias Seyb. Ab Januar 2019 soll es dann am vierten Freitag eines jeden Monats einen „Vinyl-Abend“ geben, bei dem die Gäste ihre Lieblingsschallplatten präsentieren dürfen.

Den zweiten Geburtstag des Cafe-Bricklebrit wollen die beiden Macher mit ihren Gästen und Unterstützern an diesem Wochenende feiern. Am Freitag, 23. November, 20 Uhr, gibt es dazu das zweite Bricklebrit-Kneipenquiz, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet in der (beheizten) Wagenhalle der Walheimer Kelter ein Kunsthandwerkermarkt mit Adventskränzen und -gestecken, kreativen Textilarbeiten, Weihnachtsguatsle, Honig, Kerzen, kreativem Schmuck, Papierarbeiten und adventlichen Holzkreationen sowie einigen Weihnachtskrippen statt. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.