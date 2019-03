Kelten Zu wenig Funde für ein Museum

Walheim / Michael Soltys

Wer an das historische Walheim denkt, dem kommt vermutlich zunächst in den Sinn, dass die Gemeinde im Neckartal bereits zu Römerzeiten intensiv besiedelt war. Zeugnisse von den beiden Römerkastellen, die im Ort nachgewiesen wurden, sind im Römerhaus zu finden, das seinerseits über den Ruinen eines römischen Streifenhauses errichtet wurde. Dass aber schon mehrere Hundert Jahre zuvor die Kelten auf der heutigen Gemarkung von Walheim siedelten und dass sie ebenfalls Zeugnisse und Spuren hinterlassen haben, das dürfte weniger bekannt sein.

Ein imposantes Zeugnis der keltischen Besiedelung und Kultur ist ein Geländesporn nahe der hinteren Burg, etwa 80 Meter oberhalb des Ortskerns gelegen. Auf leicht abfallenden Sporn liegt ein etwa 20 Meter breiter und drei bis vier Meter hoher prähistorischer Abschnittswall. Das haben Forscher herausgefunden und in einem Buch über die Vor- und Frühgeschichte im Kreis Ludwigsburg von 1993 dokumentiert. In dem Wall haben sie komplizierte Mauerreste aus Holz und Erde entdeckt, die den Wall wohl ursprünglich abgeriegelt hatten. Vor dem Wall haben sie einen 15 bis 18 Meter breiten und immer noch etwa 1,5 Meter tiefen Graben nachgewiesen, der leicht nach außen geschwungen ist und den von Süden nach Norden abfallenden Bergrücken abriegelt. Den Zugang zum Bergsporn vermuten sie im Süden an der Steilkante zur Enz. Ob die Befestigungen in dem Wall allerdings aus der Zeit der Kelten stammen oder ob sie ihren Ursprung im Mittelalter haben, ist ungewiss, dazu seien moderne archäologische Ausgrabungen notwendig, stellen die Forscher fest.

Möglicherweise gibt es in dem Gelände weitere Befestigungen und Siedlungsspuren. Sicher ist das jedoch nicht, obwohl Terrassenkanten und Reste von Wällen immer noch erkennbar sind. Darüber gibt es noch keine archäologischen Erkenntnisse. Vereinzelt sind Dinge gefunden worden, die belegen, dass die Kelten den Sporn besiedelten. Die Funde konnten der Halstatt-Zeit ab etwa 800 v. Chr. und der Latènezeit ab etwa 450 v. Chr. zugeordnet werden. Andere Funde legen nahe, dass der Sporn bereits in der Jungsteinzeit besiedelt war, also schon Tausende von Jahren vor den Kelten und den Römern.

Auch an anderen Stellen auf der Walheimer Markung wurden Gegenstände aus der Zeit der Kelten geborgen, beispielsweise beim Bau des Hauses Lerchenweg 15 im Gewann Haiglen, im Gewann „Beim Hohlweg“ am Südrand des Ortes und im Gewann Koppen etwa 700 Meter südwestlich der Burg. Sogar ein keltisches Grab wurde 1936 entdeckt. Es befand sich an der Nordseite der Weinstraße. In der mehr als zwei Meter tiefen Grube fanden die Forscher ein Skelett, das von faust- und kopfgroßen Findlingen umstellt war. Möglicherweise war das Grab Teil eines größeren Friedhofes.

Dies alles deutet aus Sicht der Forscher darauf hin, dass die Markung in der Latènezeit intensiv besiedelt war, ob in Form von Einzelhöfen oder Siedlungen lässt sich nicht sagen. Für ein Museum, wie es das Römerhaus darstellt, dürften die Funde aus Walheim allerdings nicht reichen. Die Funde aus der Römerzeit sind dagegen viel zahlreicher und eignen sich für eine wesentlich detailliertere Rekonstruktion des Lebens im historischen Walheim unter der Herrschaft der Römer.