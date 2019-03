Im Baugebiet Bülzen hat Besigheim in den vergangenen Jahren Wohnraum für viele Hundert Menschen geschaffen. Im aktuellen Bauabschnitt stehen weitere Mehrfamilienhäuser vor der Fertigstellung oder sind bereits übergeben worden, zum Kauf oder auch zur Miete. Und dennoch: Wohnraum ist knapp in der Stadt und vor allem ist er nicht mehr für jeden erschwinglich. Drei der vier Fraktionen im Besigheimer Gemeinderat widmeten sich deshalb in ihren Haushaltsreden bei der Verabschiedung des Haushalts dem Thema bezahlbarer Wohnraum, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Das Thema rückt auf die Agenda.

Für die CDU beispielsweise steht fest, dass weitere Wohnflächen gebraucht werden, auch wenn sie wegen Fragen der Erschließung oder des Naturschutzes schwer zu schaffen sind. Die Stadt sollte sich dem Thema des bezahlbaren Wohnraums annehmen, forderte CDU-Fraktionssprecher Achim Schober. „Wenn für einen Normalverdiener der Erwerb von Wohneigentum nahezu nicht mehr möglich ist, dann ist die öffentliche Hand dazu angehalten, hier dagegen zu steuern“, sagte er.

Konkrete Vorschläge machte Schober nicht, deutete aber an, dass die Auszahlungen beim Erwerb von Grundstücken erhöht werden sollten. Dafür habe die Stadt in den Folge-Haushalten lediglich jeweils 50 000 Euro eingestellt. In der Vergangenheit hatte die Stadt beim Erwerb von städtischen Grundstücken einen Preisnachlass von 5000 Euro in Aussicht gewährt, wenn die Familie bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreitet.

Das Bündnis Mensch und Umwelt, BMU, sieht sich bei der Ausweisung von Wohnbauflächen in einem Zwiespalt, wie in der Rede von Fraktionschef Helmut Fischer deutlich wurde. Wohnungsnot und steigende Immobilienpreise seien nicht zu leugnen, sagte er. Wenn man aber schon gezwungen sei, weitere Flächen zu versiegeln, dann hat für ihn eine umweltverträgliche Nachverdichtung den Vorrang und nicht die „Ausweisung von Kleinstwohngebieten für Besserverdienende“. Das war ein offensichtlicher Seitenhieb auf die umstrittene Ausweisung von Grundstücken im Neckarblick, wo die Stadt eine Handvoll attraktiver Grundstücke verkaufen kann.

Was Fischer mit seiner Bemerkung übergeht: Nachverdichtungen führen auch in Besigheim zu Konflikten in der Nachbarschaft. Und unter den Eigentümern ist die Bereitschaft, solche Grundstücke auf den Markt zu bringen, situationsabhängig und daher gering. Oft werden sie für Kinder oder Enkel vorgehalten. Das haben mehrere Befragungen ergeben, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurden. Gibt es also für die Stadt tatsächlich keine andere Handlungsmöglichkeit, als auf Zuschüsse von Dritten zu warten, fragte Fischer eher rhetorisch?

Am weitesten ging die SPD mit ihren Forderungen nach einem Wohnungs-Engagement der Stadt. Ihr Sprecher Christian Herbst brachte gar die Gründung einer städtischen Wohnbau ins Gespräch. Wohnen gehöre zur Daseinsvorsorge und daher gehöre das Thema „ins Blickfeld der Kommunen“, sagte Herbst. Er beantragte deshalb, dass die Verwaltung ein Konzept vorlegt, wie in Besigheim sozialer Wohnungsbau konkret realisiert werden könne. Die SPD sei „grundsätzlich offen“, welches Träger- oder Finanzierungsmodell dabei zum Zuge kommt. Die Fraktion wisse um die beengten Platzverhältnisse für den Wohnungsbau, aber es zeige sich immer wieder, dass Grundstücke auf den Markt kommen, konkret im Burgacker und in der Bietigheimer Straße, wo jetzt ein privater Bauträger mit einem großen Wohnungsbauprojekt begonnen hat.

Thema ist nicht neu

Schon vor Jahren hatte Bürgermeister Steffen Bühler gegenüber der BZ von der Notwendigkeit eines sozialen Wohnbauprojekts gesprochen. Das Thema ist also nicht neu. Damals wie heute aber ist die Suche nach einem geeigneten Grundstück das Problem, sagte Beigeordneter Klaus Schrempf auf BZ-Nachfrage. Im aktuellen Flächennutzungsplan verfüge die Stadt über keinerlei freie Wohnbauflächen mehr. Erst wenn der neue Flächennutzungsplan stehe, „können wir Vorschläge machen“. Der Antrag der SPD werde im Laufe des Jahres in den Gemeinderat kommen, kündigte er an.