Wer hat die besten Argumente auf seiner Seite?

Vorne am Podium argumentierten die Schüler, dahinter hörten die Jury, Mitschüler und Mitbewerber aufmerksam zu, wie sich die Kandidaten beim Regionalfinale von „Jugend debattiert“ in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim schlugen. Dort traten in zwei Altersklassen die Sieger des Klassenwettbewerbs an, bei dem es darum geht, sein Thema vor der Öffentlichkeit in einer bestimmten Zeit argumentativ zu vertreten und zu verteidigen. Eine Debatte läuft dabei nach einer bestimmten Struktur ab. Die Jury (von links), bestehend aus Bürgermeister Steffen Bühler, Rita Haller, frühere Leiterin der Realschule, und Daniel Kuhn, bewertete die Beiträge, Phil-Jannes Leveillé und Jannick Saußele überwachten die Zeit.