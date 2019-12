Das Weingut Faschian hat sich in Weinmanufaktur „ex nicrum“ umbenannt. Am Montag präsentierte es die ersten zwölf Weine, mit denen das Weingut in die Sterne-Gastronomie strebt (von links: Claus-Peter Hutter von der Umweltakademie, Herbert Müller vom Weingut, Sommelier Andre Macionga, Önologe Fabian Alber, und Carsten Faschian. © Foto: Oliver Bürkle