Gemmrigheim Wandern im regnerischen Herbstwald

Gemmrigheim / Susanne Yvette Walter

Der Gemmrigheimer Rundwanderweg ist 22 Kilometern lang und hat neun Hinweistafeln, und es gibt ihn seit zehn Jahren. Die Gemmrigheimer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins feierte dies am Sonntag mit einem zünftigen Wandertag und anschließender Einkehr.

Es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung. Das scheint zu stimmen. Beim Wandertag zum zehnjährigen Bestehen des Rundwanderweges, beginnend am Zachersweg bei Gemmrigheim, waren alle Accessoires für einen Regentag am Start. Regenponchos oder Schirme, wasserfeste Jacken sowieso. Die festen Wanderschuhe waren ein Muss. Zum zehnjährigen Bestehen hatten Wanderer jeder Generation die Wahl zwischen vier geführten Routen zwischen sechs und 22 Kilometer durch den regenerischen Herbstwald.

Diese Aussicht zog am Sonntag mindestens 80 Wanderer an den Treffpunkt. Gerhard Reisinger, der Ehrenvorsitzende der Gemmrigheimer Ortsgruppe, hatte damals vor zehn Jahren wohl einen guten Riecher. Er ist der Initiator des Rundwanderweges. Am 19. Oktober 2008 wurde der Rundwanderweg festlich eingeweiht. Anlass ihn anzulegen war das damalige 25-jährige Bestehen der Ortsgruppe. 150 Wanderer kamen vor zehn Jahren wohl bei Kaiserwetter zur Einweihung, und auch am Sonntag war Gerhard Reisinger nicht weniger umringt, mit ihm Heiko Herbst und Bürgermeister Dr. Jörg Frauhammer sowie die Vorsitzende des Stromberggaus des Albvereins, Christel Krumm.

Die Orientierungstafel bei der Festhalle im Wörth wurde damals als erste enthüllt. Fast 40 ehrenamtliche Helfer, rund 10 000 Euro sowie nahezu 2000 Arbeitsstunden waren notwendig um den Rundwanderweg anzulegen, erzählte Heiko Herbst in seiner Begrüßungsansprache. „Der Weg war das schönste Geschenk, das sich der Verein selbst machen konnte“, brachte es Herbst auf den Punkt.

Aufgabe war dabei, möglichst viele der markanten Punkte auf der Gemmrigheimer Gemarkung, wie etwa besondere historische Gebäude, in den Weg zu integrieren und auf den Schautafeln auf sie hinzuweisen. Die herrlichsten Ausblicke ins Neckartal sollten unbedingt integriert werden.

Zu den besonderen Kleinoden auf der Landkarte gehören zum Beispiel das Liebensteiner Schloss oder die Felsengärten von Hessigheim.

Brücke nach Walheim

Die Vorgängerin von Bürgermeister Frauhammer, Monika Chef, sprach damals bei der Eröffnung davon, dass der Weg sicher dann angenommen werde, wenn die Brücke nach Walheim steht. Darauf warten die Gemmrigheimer heute noch und nehmen ihren Rundwanderweg trotzdem an. Seit der Eröffnung wurde der Weg tausendfach begangen. Viele Gruppen des Schwäbischen Albvereins haben sich danach erkundigt. Die neun Schilder geben auf der Strecke Orientierung, und an Attraktivität hat der Weg in zehn Jahren nicht verloren.

Immer wieder wird was marode geworden ist, wieder in Stand gesetzt etwa die Treppe auf dem Weg im Herrleswald, die wegen der Witterung und wegen Mountainbikern wohl Schaden genommen hatte. „Im Winter dieses Jahres wurden sie solide und stabil mit Eisenstangen und Betonplatten neu gebaut – diesmal für die Ewigkeit“, schmunzelte Heiko Herbst.

Die Teams sammelten sich anschließend und marschierten los, unterschiedlich lang und unterschiedlich weit. Alle kamen sie mit dem Gefühl zurück, um einen einmaligen Wandertag reicher zu sein.