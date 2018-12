Advent Vorbereitung auf Weihnachten

Besigheim / bz

Die evangelischen Kirchengemeinden in Besigheim und Ottmarsheim bereiten sich mit Gottesdiensten und Andachten auf das Weihnachtsfest vor. Das Abendgottesdienst-Team aus Ottmarsheim veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, 18 Uhr, einen Gottesdienst in der Hippolytkirche an. Er wird musikalisch gestaltet von Irina Hildebrandt an Orgel und Klavier, dem Chor und der Sängerin Elisabeth Vatarek, teilt das Team mit.

In der Vorweihnachtszeit finden im Gemeindehaus in Ottmarsheim drei Adventsandachten statt, jeweils freitags am 7., 14. und 21. Dezember von 18.30 bis 19 Uhr. Zu Liedern, Adventsgeschichten, und Gebeten gibt es Gutsle, Glühwein, Punsch und andere Getränke.

In der Stadtkirche in Besigheim können Gläubige an Tageszeitengebeten teilnehmen. Das Singen auf altkirchliche und gregorianische Melodien in deutscher Sprache biete eine besondere Form der Sammlung, Meditation und Kontemplation, die ihren Ursprung im klösterlichen Tagesablauf hat, so das Dekanat.

Am Samstag, 1. Dezember, werden diese gesungenen Kurz-Gottesdienste jeweils um 9 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr im Chorraum der Stadtkirche Besigheim gefeiert. Sie dauern jeweils zwischen 15 und 20 Minuten.