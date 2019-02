Steinhaus Von der Königin im Klassenzimmer

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Fünf Eltern kontra die Klassenlehrerin: Am Freitag feierte die Studiobühne Besigheim Premiere des amüsanten Stücks „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner. Der in Heilbronn geborene Hübner hat es Regisseurin Claudia Hermann angetan, und ihrer Schauspielermannschaft nicht weniger. Mit „Frau Müller muss weg“ bringt die Studiobühne jetzt schon sein zweites Stück auf die Bühne.

„Ich hab mich weggeschmissen beim Probelesen“, Hermann grinste auch kurz vor der Premiere am Freitagabend im Besigheimer Steinhaus noch bei der Aussicht, was ihr Publikum gleich erwarten wird. „Lutz Hübner hat so ein Händchen für Situationskomik in seinen Dialogen“, kündigte sie an und wirklich verflogen zwei Stunden mit Pause nur so. Sechs Darsteller der Studiobühne geben alles von der wilden Übermutter, die am liebsten gleich gegen die verhasste Klassenlehrerin ihres Kindes Sturm laufen will bis zum kleinen Kuscher, der es allen Recht machen möchte. „Hübner steht für kraftvolle klare kernige Dialoge“, brachte es Hermann auf den Punkt.

Im Stück geht es um ungerechte Notenvergabe vor allem im Mündlichen. Die hysterischen Eltern befürchten, dass die von der Lehrerin vergebenen schlechten Zensuren dazu beitragen, dass die Kinder nicht die gewünschte Gymnasiallaufbahn einschlagen können. Sie entschließen sich zum Supercup. Als die Lehrerin das Klassenzimmer kurz verlässt, durchstöbert die Elternschar fröhlich ihre Handtasche. Doch mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden, denn schließlich gibt es in der kommenden Zeit noch mehrere Aufführungen.

„Im Winter im Keller, da ist die Atmosphäre dichter. Die Bühne ist kleiner im Steinhauskeller, deshalb zeigen wir im Winter immer Stücke in kleiner Besetzung“, erklärte Hermann. Im Sommer hingegen sei es schön, wenn sich draußen viel bewegt, fügt sie dazu. Hier im Gewölbekeller können die humorvollen und nie verletzenden Dialoge Hübners so richtig wirken.

Info Die Studiobühne zeigt „Frau Müller muss weg“auch am Freitag, Samstag, Sonntag, 1. bis 3. März, abends und am Wochenende 8. bis 10. März. Freitags und samstags beginnen die Vorstellungen um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr.