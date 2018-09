Besigheim Vom Ärztehaus soll Sogwirkung ausgehen

Von Michael Soltys

Als der Bahnhof Besigheim am 25. Juli 1848 eröffnet wurde, lag er außerhalb der Stadt, inmitten von Feldern und Wiesen. Heute ist das Bahnhofsviertel neben der Altstadt mit der Hauptstraße das wichtigste Zentrum mit Ladengeschäften, Dienstleistern, Krankenkasse, Diakoniestation, Apotheke, Sonnenstudio, Friseur und weiteren Geschäften. Und es bestehen gute Gründe, dass sich der Platz vor dem Bahnhofsgebäude und die angrenzenden Straßen weiterhin positiv entwickeln werden.

Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie der Firma Wohnbau Layher. Sie diente der Vorbereitung einer Investition von zehn Millionen Euro an der Ecke Steinbachstraße/Weinstraße. Dort will die GbR der Familie Layher ein Ärztehaus mit elf Arztpraxen und 20 Wohnungen errichten. „Die Bau­genehmigung liegt vor“, sagte Stefan Layher, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Albrecht führt. Nur noch zwei Arztpraxen seien frei, auch eine Apotheke habe bereits zugesagt. Dabei erfolgt der Spatenstich erst am 12. Oktober. Ist das Gebäude wie geplant Anfang 2020 fertig gestellt, könnte in der Folge der gesamte Bereich mit weiteren Dienstleistern „aufgewertet werden“, das ist für Stefan Layher sicher.

Denn der Standort bringt viele positive Voraussetzungen mit, habe die Studie ergeben, weit mehr als die unmittelbare Nähe zum Bahnanschluss und den Bussen, die ihre Gäste vor dem Bahnhofsgebäude absetzen. Die benachbarte BASF will ein Bürogebäude errichten und einen Parkplatz für Mitarbeiter an der Bahnlinie anlegen. In der Nachbarschaft gibt es den P+R-Parkplatz, der mit einem Parkdeck aufgestockt wird, sollten die Absichten der Stadt realisiert werden. Dafür spricht sich Stefan Layher schon seit Jahren aus. „Das Parkdeck ist überfällig“, sagt er. „Es wird kommen müssen.“ Parkplätze aber ziehen Kunden an und nicht nur Pendler. „Dann entsteht Kleingewerbe, dann entsteht Umsatz“, sagt Stefan Layher. Was fehlt, sei der Anschluss an die S-Bahn. Das würde „Synergieefekkte“ bringen.

Nicht zuletzt die gewerblichen Mieter des Wohnbauunternehmens selbst könnten für die Aufwertung des Bahnhofviertels sorgen. Denn Layher besitzt bereits weitere Immobilien im näheren und weiteren Umfeld, in denen Ladengeschäfte und Büros untergebracht sind, darunter renommierte Einzelhändler. Einige Inhaber wollen vergrößern, andere offensichtlich umziehen, machte Layher deutlich, der Namen nicht nennen wollte. An der Zukunftsfähigkeit des Quartiers besteht für ihn jedenfalls kein Zweifel.

„Das Bahnhofsgelände hat Entwicklungspotenzial“, bestätigt Bürgermeister Steffen Bühler die Einschätzung des Firmenchefs. Das Quartier ist Teil des aktuellen Sanierungsgebietes, damit winken Zuschüsse für Sanierungsvorhaben. Schon jetzt sei die Infrastruktur „gut aufgestellt“, größere Leerstände gebe es nicht. Vom neuen Ärztehaus erhofft sich Bühler eine Sogwirkung auf Geschäfte und Dienstleister „vom Masseur bis zur Apotheke“. Der Neubau könnte zum „Frequenzbringer“ werden, für das Bahnhofsviertel selbst, möglicherweise auch für die Innenstadt. Von sich aus hat die Stadt bereits das Angebot des Stadtlinienverkehrs erweitert und den Bahnhof damit noch besser angeschlossen.

Bautechnisch möglich

Das von Layher angesprochene Parkdeck sei bautechnisch möglich, sagte Bühler. Es steht allerdings nicht ganz oben auf der Liste der städtischen Projekte. Zunächst wird gegenüber dem Edeka ein Parkhaus mit mehr als 200 Plätzen gebaut. Für das Parkdeck am Bahnhof sei bisher noch keine Entscheidung des Gemeinderats gefallen. Es sei eben die Frage, ob man städtisches Geld einsetzen wolle, um Pendlern Parkplätze anzubieten. Kommen mehr Autofahrer, müsste auch über eine Neuregelung der Verkehrsströme nachgedacht werden, eventuell über einen erneuten Anschluss des Bahnhofplatzes an die Straße Richtung Löchgau.

Während Investor und Verwaltung die Dinge in Bewegung halten, herrscht in einer Hinsicht Stillstand: Der eigentliche Bahnhof ist weiterhin wenig attraktiv. Die Treppenaufgänge und die Bahnsteige sind unattraktiv, die Sauberkeit lässt zu wünschen übrig. Für Behinderte sei es schwierig, die Züge zu erreichen, so Bühler.

Im Gemeinderat wurde schon oft darüber gesprochen, doch „geändert hat sich nichts“, sagt der Bürgermeister. Denn das Gelände ist im Besitz der Bahn, Sauberkeit und Gestaltung damit deren Angelegenheit. Die entsprechenden Wünsche der Stadt blieben ungehört.