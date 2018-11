Besigheim Vier Diakonatsstellen geplant

Besigheim / bz

Die Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Besigheim trifft sich zu ihrer Herbstsitzung am Freitag, 16. November, in Besigheim. Die Synode beginnt um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche, so eine Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinden.

Bei der Synode wird der Leiter der Diakonischen Bezirksstelle, Georg Voigtländer in sein Amt eingeführt. Seit Juni ist der 57-Jährige beim Kreisdiakonieverband Ludwigsburg als Fachbereichsleiter Schuldnerberatung und Dienststellenleiter der Diakonischen Bezirksstelle in Bietigheim tätig. Zuvor war er als Jugendreferent in Sindelfingen und beim CVJM Ludwigsburg tätig, anschließend bei der Kinder- und Jugendhilfe der Karlshöhe in Ludwigsburg und dann Mitarbeiter im Integrationsfachdienst.

Wiederbeauftrage Prädikanten

Außerdem wird im Gottesdienst Carsten Buhr, Prediger der Süddeutschen Gemeinschaft Bietigheim, zur öffentlichen Wortverkündigung, Verwaltung der Sakramente und Vornahme kirchlicher Amtshandlungen beauftragt. Drei Prädikanten werden wiederbeauftragt. Im Kirchenbezirk Besigheim sind es derzeit elf Prädikanten für die Wortverkündigung. Sie haben 2017 insgesamt 165 Gottesdienste im Kirchenbezirk geleitet und damit wesentlich zur Verkündigung des Evangeliums beigetragen.

Gegen 18 Uhr wird die Sitzung im Paul-Gerhardt-Gemeindehaus fortgesetzt, zu Beginn mit Berichten des Schuldekans, Dekans und aus der Landessynode. Für Schuldekan Johannes von Bühler wird es sein Abschlussbericht sein, denn im Dezember dieses Jahres wird er in den Ruhestand gehen. Zum Abschied wird er Thesen formulieren, die den Blick nach vorn lenken, heißt es zudem in der Mitteilung.

Als weiterer großer Tagesordnungspunkt wird das Diakonenkonzept für den Kirchenbezirk Besigheim beraten und verabschiedet. Eine Projektgruppe hat einen Diakonatsplan 2024 erarbeitet. Er ermöglicht mittelfristig eine Ressourcen- und Themenplanung im Kirchenbezirk Besigheim. Geplant sind vier Diakonatsstellen auf Bezirksebene, die für die Grundversorgung Diakonat fortgeführt und dauerhaft eingerichtet werden sollen. Diese werden ergänzt durch Diakonatsstellen, die über Fördervereine und Kirchengemeinden finanziert aber beim Kirchenbezirk angestellt werden sollen.

Themen für die Zukunft

Weiter wird sich die Bezirkssynode mit Themen für die Zukunft beschäftigen. So stehen die Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019 auf der Tagesordnung, so wie der Rechnungsabschluss 2017 des Kirchenbezirks, Informationen über die Kirchensteuerentwicklung, finanzielle Planungen für die kommenden Jahre und der Haushaltsplan 2019 des Kirchenbezirks Besigheim.

Die Tagung der Bezirkssynode ist eine öffentliche Sitzung, Besucher sind willkommen.

Die Bezirkssynode leitet gemeinsam mit dem Kirchenbezirksausschuss und dem Dekan den evangelischen Kirchenbezirk. Die Mitglieder der Bezirkssynode werden von den Kirchengemeinderäten des jeweiligen Bezirks gewählt. Zu ihr gehören auch die Pfarrer der Kirchengemeinden. Zum evangelischen Kirchenbezirk Besigheim zählen 20 Kirchengemeinden und rund 44 000 evangelische Gemeindeglieder, heißt es weiter.