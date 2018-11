Besigheim Verstärkung für Sozialarbeit

Uwe Deecke

Dank einer Petition der Elternbeiräte, dem Einsatz der Schulleitungen und des Gemeinderats konnte die Schulsozialarbeit in Besigheim um eine 100-Prozent-Stelle aufgestockt werden. Seit April gibt es nun zwei Schulsozialarbeiterinnen am Gymnasium und der Realschule.

Beide Besigheimer Schulen hatte zuvor Karina Richter mit ihrer 60-Prozent-Stelle alleine betreut, nachdem eine Mitarbeiterin ausgeschieden war. Angesichts wachsender Aufgaben ist auch sie froh, dass nach langer Suche nun wieder mit Nicole Brecht Verstärkung da ist. Die beiden Sozialarbeiterinnen teilen sich Aufgaben wie Klassenkooperationsstunden in den fünften Klassen des Gymnasiums, das Kompetenztraining in der Realschule, die Schaffung eines Klassenrates, Projekte zur Suchtprävention und Medienkompetenz, den Mädchentreff, Hausaufgabenbetreuung, Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern und nicht zuletzt die Einzelfallhilfe.

Insgesamt fanden bis Ende Juni Einzelgespräche mit 345 Personen statt, erklärte Karina Richter im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. Fast die Hälfte davon mit Kindern bis zwölf Jahren, rund ein Viertel entfällt auf Jugendliche, der Rest der Gespräche wurde mit Eltern und Lehrern geführt. Nicht inbegriffen sind die vielen „Tür- und Angelgespräche“, die es zwischendurch ohne einen festen Termin gibt.

Präsenz ist wichtig

Präsenz zu zeigen, sei unheimlich wichtig für ihre Arbeit an der Schule, nur so könnten die wichtigen Kontakte geknüpft werden, betonte Richter. Konflikte würden auch im sozialen Kompetenztraining KUSS angesprochen mit dem Ziel, dass die Klasse lerne, sie selbst zu lösen. In den Kooperationsrunden geht es um Themen wie Kommunikation, Mobbing, Teambildung und Selbstwert, und hier würden Konflikte durch WhatsApp deutlich verschärft, so Richter.

Vor allem Mädchen neigen zur WhatsApp-Gruppe und zum Mobbing, das daraus entstehen kann. „Was ich sehr schwierig finde, sind Beleidigungen über WhatsApp“, erklärte die Schulsozialarbeiterin, die klarstellte, dass WhatsApp erst ab 16 Jahre genutzt werden darf. „Eltern erlauben es und beschweren sich gleichzeitig“, so Richter. Sie forderte, die Eltern mehr in die Verantwortung zu nehmen.

Als offenes Angebot gab es den Mädchentreff am Dienstag, wo sich Schülerinnen in der Mittagspause über aktuelle und mädchenspezifische Themen austauschen oder einfach nur spielen konnten. Er war zuletzt schwach besucht und wurde zugunsten eines anderen Projektes aufgegeben. Mit Nicole Brecht als Verstärkung solle er nun im nächsten Schulhalbjahr wieder angeboten werden.

Ein einfacher Zugang zum Büro der Schulsozialarbeit bildet für alle der Schülertreff mit Spielzeugausleihe, den es nur in der Realschule gibt. Wünschenswert wäre, so ein Angebot auch am Gymnasium zu schaffen, was aber einen eigenen Raum für die Sozialarbeit erforderlich macht. „Erst durch die regelmäßige Präsenz und einen ungezwungenen Beziehungsaufbau“, begründet der Jahresbericht das Vorhaben, „fassen die Kinder, aber auch die Eltern Vertrauen und nutzen die Schulsozialarbeit als Ansprechpartner für Sorgen und Probleme“. Präsenz zeigt man auch bei der regelmäßigen Hausaufgabenbetreuung für Fünft- und Sechstklässler, die die Schulsozialarbeiterinnen gemeinsam mit älteren Schülern anbieten.