Bürgerinitiative Verkehrskonzept als mögliche Basis

Sachsenheim / Yasina Hipp

„Das hört sich an, als ob Panzer durch die Straße fahren würden“, sagt Reiner Thaller von der Initiative Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim (IOK). Diesen Lärm verursachen große Traktoren mit Anhängern auf dem Weg zu den Biogasanlagen. Dieser „Bio-Tourismus“ ist nur ein Problem aus vielen, die Thaller und Jürgen Bothe von der IOK benängeln. „Die Ortsdurchfahrt in Kleinsachsenheim ist zu gefährlich und zu laut für die Anwohner und die Fußgänger“, sagt Jürgen Bothe. Die beiden wollen mit ihrer Initiative die Situation in der Großsachsenheimer Straße verbessern. Bereits gelungen ist dies vor dem Kleeblattheim. Hier heißt es seit Ende 2018 Fuß vom Gas und Tempo 30.

Diese Tempobeschränkung soll sich künftig durch die ganze Ortsdurchfahrt ziehen, geht es nach Thaller und Bothe, dir mittlerweile 200 Unterschriften gesammelt haben. Am gestrigen Abend trafen die beiden Initiatoren auf Markus Rösler, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Vaihingen, und stellten ihm ihr Anliegen vor.

Rösler findet Tempo 30 für Ortsdurchfahrten durchaus sinnvoll, „und unterstütze das auch sehr“, betonte der Landtagsabgeordnete. Er verwies auf den Lärmschutzaktionsplan, der für Sachsenheim im Herbst kommen soll. Von 39 Städten und Gemeinden im Kreis haben bereits 20 einen solchen Plan umgesetzt, acht weitere sind gerade dabei. Sachsenheim mit seinen Teilorten fehlt noch. Da die Großsachsenheimer Straße eine Landesstraße ist, sind der Stadt jedoch die Hände gebunden. Die Straße ist eine Angelegenheit des Landes.

Für die großen Traktoren wünschen sich Thaller und Bothe eine Regulierung: „Die fahren Tag und Nacht und auch samstags und sonntags, das können wir nicht nachvollziehen und fänden eine Regulierung irgendeiner Art gut“, sagen sie. Die breiten Gefährte beschreiben gleich noch das nächste Problem: den begegnenden Verkehr, vor allem von Bussen, LKW und Traktoren. Zwei große Gefährte passen auf der schmalen Straße kaum aneinander vorbei. Einzige Ausweichmöglichkeit: der Gehweg. „Unsere Gehwege hier sind schon so schmal, da kann man kaum mit einem Kinderwagen oder einem Rollator darauf laufen, und dann fährt noch ein LKW halb drüber, das wird richtig gefährlich“, bemängelt Jürgen Bothe.

Thaller und Bothe schlagen aufgrund der vielfältigen Probleme vor, ein Ingenieurbüro zu beauftragen, nach dem Vorbild des Nachbarortes Ochsenbach. „Ein solches Büro hätte die fachliche Kompetenz ein entsprechendes Konzept zu erstellen, mit dem man dann weiterarbeiten könnte“, so Reiner Thaller. Auch Rösler sieht ein Planungsbüro als sinnvoll an: „Auf jeden Fall wird ein ganzheitliches Verkehrskonzept benötigt, dass einen Verkehrswegeplan für Autos als auch für Fahrradfahrer beinhaltet.“

Beide Initiatoren sahen sich in ihren Kritik bestätigt. Sie wollen die Problematik weiterhin verfolgen. Hierbei hoffen die beiden auch auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem kommenden neuen Bürgermeister Holger Albrich und auch dem dann neu gewählten Gemeinderat. Jürgen Bothe sagte: „Wir und drängen auf eine zügige Umsetzung unsere angesprochenen Punkte. Der Tenor aus der Bevölkerung auf unsere Initiative ist nämlich sehr positiv.“