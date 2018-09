Walheim Unterstützung für Online-Petition

Roland Willeke

Besigheim hat es am letzten Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates getan, jetzt folgte Walheim. In seiner Sitzung am Donnerstag zeigte sich der Gemeinderat damit einverstanden, dass das Wappen der Gemeinde auf einem Plakat der Radweginitiative Besigheim abgedruckt werden darf.

Mit dem Plakat soll für eine von dem Thomas Pulli gestartete Online-Petition für eine neue B-27-Enzbrücke mit Radunterführung geworben werden. Der Besigheimer setzt sich als Sprecher der Radweginitiative für die Belange der Radler in der Stadt ein. Mit dem Beschluss reiht sich die Gemeinde Walheim offiziell unter die Unterstützer der Initiative.

Intensive Gespräche

Bekanntlich liegen Besigheim und Walheim im Clinch mit dem Bundesverkehrsministerium, das sich hartnäckig weigert, eine Unterführung für Radfahrer unter der neuen Enzbrücke zu bauen. Wie mehrfach in der BZ berichtet, soll die Enzbrücke ersetzt werden. Als Baubeginn ist nach jüngsten Informationen der Herbst 2019 geplant.

Entgegen den Wünschen der Anliegergemeinden Besigheim und Walheim sowie der Radfahrer wird die Chance, mit dem Neubau gleichzeitig eine sichere Unterquerung der Brücke für Radfahrer und Fußgänger zu bauen, nicht genutzt. Begründung: die zusätzlichen Kosten von 600 000 Euro seien zu hoch. Die Brückenbaukosten betragen 3,4 Millionen Euro.

Protest mit Fahrradklingel

Lautstark hatten Radfahrer bereits Ende 2016 gegen die Baupläne des Regierungspräsidiums protestiert. In mehreren Gesprächen mit den Abgeordneten und den Vertretern des Bundesverkehrsministeriums hatten sich die beiden Kommunen für den Bau der Unterführung eingesetzt. Alles vergebens. Das einzige Zugeständnis der Planer war, dass sie planerisch den späteren Bau einer Unterführung vorsehen wollen. Realisiert wird aber – wie bisher – eine Bedarfsampel. Die Radfahrer müssen also Grün per Knopfdruck erst anfordern.

Bürgermeisterin Tatjana Scheerle berichtete von jüngsten Gesprächen mit ihrem Besigheimer Kollegen Steffen Bühler und den Initiatoren der Online-Petition. Man werde in der Sache nicht nachlassen und weiterhin das Gespräch mit den Abgeordneten des Wahlkreises suchen, versicherte Scheerle den Gemeinderäten. Aus deren Kreis kam die Anregung, die Petition mit weiteren Aktionen vor Ort zu unterstützen.