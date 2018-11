Sperrzeit Um 22.30 Uhr soll künftig Schluss sein

Besigheim / Michael Soltys

Ein langer und warmer Sommer liegt hinter den Gastronomen und den Anliegern der Innenstadt. Zu lang und zu warm, sollte man meinen, wer am Dienstag die Diskussion im Besigheimer Gemeinderat verfolgte. Die Gastwirte, 20 an der Zahl, stellten gemeinsam einen Antrag, bis 23 Uhr ihre Gäste im Freien bewirten zu dürfen. Die Anlieger, dokumentiert mit 39 Unterschriften, wollen genau das Gegenteil: Von Sonntag bis Donnerstag sollen die Gastwirte schon um 21.30 Uhr die Bedienung einstellen. Am Wochenende dürfte es so bleiben wie bisher: Dann beginnt die Sperrzeit um 22 Uhr.

Drei Gegenstimmen

Herausgekommen ist ein Kompromiss des Gemeinderates: 2019 beginnt die Sperrzeit von April bis Oktober täglich um 22.30 Uhr, probeweise für ein Jahr, um dann zu diskutieren, wie es gelaufen ist. Gegen drei Gegenstimmen von Bündnis Mensch und Umwelt, BMU, folgte das Gremium damit den gemeinsamen Anträgen von CDU und SPD und einem nahezu gleich lautenden Antrag der Freien Wähler.

Oft genug rückte im Sommer die Polizei nach 22 Uhr an, um die Bewirtung abzubrechen, sagte Frank Land, der Betreiber der Marktwirtschaft vor dem Rathaus, im Gespräch mit der Bietigheimer Zeitung. Vor dem Gemeinderat versuchten Land und Dean Koppe vom Gasthaus Hirsch noch einmal deutlich zu machen, warum 22.30 Uhr zu früh für den Beginn der Sperrzeit sei. Den Gastronomen sei es einfach nicht möglich, ihre Gäste um diese Zeit nach Hause zu schicken oder ins Innere zu bitten. Nach Veranstaltungen in der Stadt kommen Gäste noch nach 22 Uhr vorbei, um noch ein Glas Wein zu trinken. Es gehe gar nicht darum, in dieser Zeit viel Geld zu verdienen.

Doch die Anwohner reagieren strikt. Sie berufen sich auf schlechte Erfahrungen mit den Gastronomen, die keinerlei Unrechtsbewusstsein hätten. Aus Kulanz sei es bisher geduldet worden, dass die zumutbaren Lärmgrenzen bis 22.20 Uhr überschritten wurden. Doch teilweise habe der Lärm der Gäste bis nach 23 Uhr angehalten.

Sie wissen das Recht auf ihrer Seite und berufen sich auf die Lärmschutzgesetzgebung, wonach der Grenzwert von 40 Dezibel ab 22 Uhr nicht überschritten werden darf. Und sie drohten damit, die Polizei künftig pünktlich um 22 Uhr anzurufen, sollten die Gastronomen mit ihrem Antrag durchkommen.

Im Gemeinderat hatte dieser Konflikt offensichtlich bereits in nicht-öffentlichen Sitzungen zu einigen Diskussionen geführt. „Die Positionen haben sich ausdifferenziert“, sagte Bürgermeister Steffen Bühler in der Sitzung. Für Christian Herbst ist es ein „tragfähiger Kompromiss“, die Bewirtung erst um 22.30 Uhr zu beenden. Er verwies aber auch auf die Notwendigkeit der Kontrolle durch den gemeindlichen Vollzugsdienst, wie es der Antrag vorsieht. Allerdings hatte der Bürgermeister schon zuvor klar gemacht, dass die Stadt mit der Kontrolle „Maß halten“ werde, allein schon, weil die personellen Kapazitäten fehlten.

Keine Lizenz für Lärm

Die Gastronomen seien wichtig für die Belebung der Innenstadt, argumentierte Walter Zeyhle von den Freien Wählern, man dürfe sie nicht zu stark einschränken. Für Achim Schober ist die Schließung um 22.30 Uhr „keine Lizenz zum länger Lärm machen“. Dafür sollen Kontrollen und die Möglichkeit zum Widerruf dienen. Allein Helmut Fischer vom BMU argumentierte im Sinne der Anlieger. Die Nachtruhe sei gesetzlich fixiert.