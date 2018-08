Aktionswoche Über Demenz und seine Aspekte

Besigheim / bz

„Demenz – dabei und mittendrin“ – unter diesem Motto findet für Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige, Freunde, Ehrenamtliche, Interessierte und professionell Tätige die diesjährige Aktionswoche der Demenz im Landkreis Ludwigsburg statt. Laut Landkreis findet eine Reihe dieser Veranstaltungen in Besigheim statt:

Am Montag, 17. September, 18 Uhr, spricht Sabine Kleinschmager im katholischen Gemeindehaus, Schwabenhälde 9, über „Das Herz wird nicht dement“. Am Dienstag, 18. September, 10 Uhr, findet ein inklusiver Stadtspaziergang für Menschen mit und ohne Demenz in Begleitung von Gästeführerin Katrin Held statt. Treffpunkt ist am Marktplatz in Besigheim. Am Mittwoch, 19. September, 19 Uhr, geht es um die rechtliche Vertretung bei Menschen mit Demenz. Darüber sprechen Daniela Grutschnig und Rainer Weißer im Rathaus. Am Donnerstag, 20. September, 19 Uhr, spricht Kathrin Edelmann im Fitkom über Kopf und Körper in Bewegung.