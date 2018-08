Besigheim / bz

Ihren traditionellen Abend auf dem Juxkopf veranstaltet die Ortsgruppe Besigheim des Schwäbischen Albvereins am Freitag, 17. August. Grillgut, Gläser, und Geschirr sollten mitgebracht werden. Getränke sind vorhanden. Eine Fahr- und Transportmöglicheit vom Parkplatz in Jux zum Juxkopfturm ist vorhanden. Abfahrt mit dem Bus ist um 16.45 Uhr in Walheim/Hilligarth und um 17 Uhr am Enzplatz in Besigheim. Anmeldung bis Donnerstag, 16. August, bei Hans Höfer, Telefon (07143) 3 39 99.