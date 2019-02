Lokale Agenda Teilnahme an Mahnwache

Teilnahme an Mahnwache

Besigheim / bz

Der Arbeitskreis Mobilität, Energie, Klima der Lokalen Agenda Besigheim beteiligt sich an der Mahnwache für den Frieden, die jeden zweiten Donnerstag im Monat auf dem Europaplatz in Besigheim stattfindet. In Absprache mit den Initiatoren der Mahnwache, der Zukunftswerkstatt Besigheim, attac und Bündnis Mensch und Umwelt wird es eine thematische Erweiterung geben, die den Klimawandel einbezieht, teilt der Arbeitskreis mit.

Es es eine Überlebensfrage für die Menschheit, ob es gelinge, bis Mitte des Jahrhunderts vollständig auf die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Im Sinne der schwedischen Schülerin Greta Thunberg und den Schülerprotesten unter dem Motto fridays for future soll es auch in Besigheim ein Forum geben, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene friedlich und fantasievoll auf ihre bedrohte Zukunft aufmerksam machen können. Der Arbeitskreis ist überzeugt, dass die Teilhabe an einer internationalen Bewegung für etwas Positives Spaß machen könne.

Info Die nächste Mahnwache für den Frieden findet am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, auf dem Europaplatz in Besigheim. statt