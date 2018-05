Wahl Tatjana Scheerle will zurück ins Rathaus

Walheim / Info

Es geht munter weiter: Auf dem Walheimer Rathaus ist jetzt die sechste Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters eingegangen. Sie stammt von Tatjana Scheerle, die in Walheim nicht unbekannt ist. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten war die gebürtige Brackenheimerin (35) bereits von 2002 bis 2010 bei der Gemeindeverwaltung tätig. Danach hat Tatjana Scheerle, die heute in Bönnigheim lebt, an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg studiert und Anfang 2013 ihr Studium als Bachelor of Arts – Public Management (ehemals Diplom-Verwaltungswirt, FH) abgeschlossen.

Bereits während des Studiums hat sie sich für den Vertiefungsbereich Kommunalpolitik/Führung im öffentlichen Sektor entschieden, geht aus ihrem Lebenslauf hervor. Danach war Scheerle bei der Stadt Sindelfingen als Sachgebietsleitung Vollzugsdienst in der Straßenverkehrsbehörde tätig, bevor es sie wieder in die Heimat zurückgezog. Als stellvertretende Hauptamtsleitung bei der Gemeinde Löchgau konnte sie weitere Berufserfahrung sammeln, bevor sie Ende 2016 zur Gemeinde Untergruppenbach als Ordnungsamtsleitung wechselte.

Die Liste der Bewerber

Ganz offensichtlich zieht die Stelle in Walheim Bewerber aus dem Verwaltungsfach an. Beworben haben sich bisher Steffen Hammel, ein 49 Jahre alter Diplom-Verwaltungswirt aus Erligheim, aktuell als Stadtamtsrat bei der Stadt Stuttgart tätig; Robert Bezner, Bauphysiker und Feuerwehrmann aus Walheim (36); Fridi Miller (48), Familienhelferin und Aufdeckungspolitikerin, Anja Klohr (38), Diplom-Verwaltungswirtin und aktuell Kämmerin in Ispringen; Hans Joachim Thyret (60), Verwaltungsfachangestellter im Landratsamt und jetzt Tatjana Scheerle.

Info Die Wahl zum Bürgermeister von Walheim findet am Sonntag, 1. Juli, statt. Sollte an diesem Tag keiner der Bewerber die absolute Mehrheit bekommen, findet am Sonntag, 15. Juli, ein zweiter Wahlgang statt, bei dem die relative Mehrheit zum Sieg ausreicht. Die Bewerbungsfrist endet am Dienstag, 12. Juni.