Gehaltsfrage Tatjana Scheerle beginnt eine Stufe niedriger

Walheim / Von Roland Willeke

Es ging um die Wurst in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, respektive ums Geld – und zwar um das der neu gewählten Bürgermeisterin Tatjana Scheerle. Auch in der Bevölkerung war in den letzten Tagen das Gehalt der Bürgermeisterin ein viel diskutiertes Thema. Viele fragten sich, warum steht das auf der Tagesordnung des Gemeinderats?

Wilhelm Weiss, der stellvertretende Bürgermeister, klärte auf. Innerhalb von zwei Monaten nach Amtseinsetzung eines neuen Bürgermeisters hat der Gemeinderat zu entscheiden, in welche Besoldungsgruppe das neue Gemeindeoberhaupt eingewiesen werden soll, referierte er vor dem Gemeinderat. Er hatte für diesen Tagesordnungspunkt die Leitung der Sitzung übernommen. Die Bürgermeisterin war befangen und saß im Publikum.

Tatjana Scheerle hat ihr Amt am 1. September angetreten. Für ihre Besoldung kommen nach dem Landeskommunalbesoldungsgesetz die Besoldungsgruppen A15 oder A16 in Betracht, da Walheim mit aktuell 3208 Einwohnern in die Gruppe der Städte und Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern fällt.

Wilhelm Weiss warf einen Blick in die Vergangenheit. Als Martin Gerlach 1994 das Amt antrat, begann er in A14. Allerdings hatte Walheim damals nur 2827 Einwohner. 2004 kam dann die Beförderung in A16. Ein Jahr später wurde Albrecht Dautel Nachfolger des nach Aalen gewechselten Martin Gerlach und begann seine neue Tätigkeit in der Besoldungsgruppe A15. Walheim hatte inzwischen 3009 Einwohner. Nach seiner Wiederwahl 2013 kam er in die Besoldungsgruppe A16.

Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat vorgeschlagen, auch der neuen Bürgermeisterin die Besoldungsgruppe A16 zuzuerkennen, da mit dem Wechsel des Amtsinhabers die Tätigkeit des Bürgermeisters hinsichtlich des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades des Amtes nicht berührt werde.

Erschwerte Situation

Dieser Argumentation mochte der Gemeinderat nicht folgen, auch wenn einige Gemeinderäte einräumten, die Ausübung des Amtes sei im Moment besonders schwierig, da der Gemeinde sowohl ein Kämmerer als auch die Hauptamtsleiterin fehlten.

In der Tat hat Tatjana Scheerle einen denkbar schlechten Start erwischt. Denn, wie mehrfach berichtet, haben drei bewährte Kräfte, der Kämmerer, die Hauptamtsleiterin und die Sekretärin des Bürgermeisters, das Walheimer Rathaus inzwischen verlassen. Alle drei fehlenden Stellen sind momentan nicht besetzt und zur Wiedervergabe ausgeschrieben.

In der momentan erschwerten Situation auf dem Rathaus sahen die Gemeinderäte indes keinen Grund, die neue Bürgermeisterin in die höhere Gehaltsgruppe einzuweisen. Bernd Gerstetter brachte den Antrag ein, die Bürgermeisterin in A15 einzustufen, der einstimmig angenommen wurde. Einzelne Mitglieder des Gremiums hatten sich zuvor aber offen dafür gezeigt, ihrer Bürgermeisterin nach einer Einarbeitungszeit von zwei Jahren auch die höhere Besoldungsgruppe zu gewähren.

Das bedeutet: A15 beginnt nach der neuen Besoldungstabelle vom 1. Juli 2018 mit 5223,83 Euro, A16 fängt mit 5762,35 Euro an. Eventuelle Zuschläge sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt.