Sichtung Suche nach Talenten

Besigheim / bz

Die VR-Bank-Neckar-Enz sucht sportlich begabte Kinder. Zusammen mit dem Handballverein Eichenkreuz (EK) Besigheim Handball findet die VR-Talentiade-Sichtung an diesem Sonntag, 24. Februar, beim Spieltag der E-Jugend in der Besigheimer Neckarhalle statt.

Bei der VR-Talentiade-Sichtung dürfen Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2008 und jünger zeigen, was in ihnen steckt. Der EK Besigheim Handball und die VR Bank-Neckar-Enz organisieren nach Angaben des Vereins zusammen das Sportfest, bei dem besonders begabte Kinder für die Sportart Handball entdeckt werden sollen.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept der Sichtung im Jahre 2001 zusammen mit den Sportfachverbänden der Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt, so der Verein weiter. Im Jahr 2009 stieß dann noch Golf als siebte Sportart hinzu. Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen auch in den benannten Sportarten in Baden und Südbaden und somit in ganz Baden-Württemberg statt.