Schwerpunkt Flüsse Suche nach Naturerlebnis

Walheim / Michael Soltys

Wie viele Tausend Menschen sie in diesem Jahr bei Fahrten mit dem Kanu oder dem Stand-up-Board über Enz und Neckar begleitet hat, das kann Anna Bröll gar nicht so genau sagen. Nur eines ist sicher: In diesem heißen und lang anhaltenden Sommer, „ist es durch die Decke gegangen“, sagte die Chefin der „Zugvögel“. Sie hat den ursprünglich in der Bissinger Sägmühle ansässigen Kanuverleih vor anderthalb Jahren übernommen und betreibt ihn seitdem von Walheim aus.

Die Zahlen des Geschäfts mit der Freizeit auf Neckar und Enz zeigen deutlich, wie attraktiv der Fluss für die Menschen aus der Region geworden ist. Bis zu 150 Männer und Frauen umfassen die Gruppen, mit denen Anna Bröll oder einer ihrer Mitarbeiter auf Tour sind. Mal sind es ganze Abteilungen von Autozulieferern, wie am Samstag eine große Gruppe von Bosch, die sich Kanus leihen, mal wird ein Kindergeburtstag auf der Enz oder dem Neckar gefeiert, mal treffen sich Familien, um gemeinsam etwas Besonderes zu erleben.

Die 160 Kanadier und 40 Kajaks des Unternehmens sind ebenso häufig auf dem Wasser wie die 40 Stand-up-Boards. Das stehende Paddeln auf einem Brett habe sich zu einem regelrechten Trend entwickelt, befördert durch das schöne Wetter. Das Wasser im Neckar war warm in dieser Saison, „das dämpft die Angst vor dem Reinfallen“, sagt Bröll.

Unterschiedliche Erlebnisse

Es ist vor allem das Naturerlebnis, das die Menschen auf dem Fluss suchen. Enz und Neckar dienen als Naherholungsgebiet, sagt Bröll, und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die Enz, auf der es keine Schifffahrt gibt, bietet aus ihrer Sicht die Idylle eines kleinen Flusses. Manchen Kanuten dürfte es gefallen, dass man bei einer Fahrt schon einmal ins Gebüsch geraten kann. Der Neckar mit seinen vielen Staustufen lockt vor allem mit den umgebenden Weinbergen an den Steilhängen. Jetzt, zur Weinlese, biete er ganz besonders interessante Aussichten.

Auf beiden Flüssen ist der Einstieg mit Kanu oder Kajak an 26 Stellen möglich. Zwischen Mühlacker und Walheim auf der Enz und zwischen Stuttgart und Heilbronn auf dem Neckar bieten die „Zugvögel“ eine Fülle von unterschiedlichen Touren an: Streckentouren, Rundtouren, sportliche Touren, bei denen auch schon einmal Kanupolo mit schwimmenden Toren gespielt wird oder Aktivtouren für Schulklassen, zu denen Fußball- oder Tischtennis-Spiele gehören. Bei geführten Touren können auch die Schleusen auf dem Neckar benutzt werden. Demnächst wird es ähnliche Angebote auf der Rems geben, wo aktuell mehrere Stege gebaut werden.

Das Angebot der Zugvögel findet sich auch in den Broschüren der 3B-Tourismusorganisation, mit der sich Anna Bröll abstimmt. Doch Touristen kommen eher selten, um Tages- oder Mehrtagestouren zu unternehmen, sagt sie. Den Hauptteil ihrer Kunden machen die Menschen aus der Region aus, die neugierig sind, die Flüsse aus neuer Perspektive zu erleben.