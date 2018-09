Führung Stelen erinnern an Besigheimer

Besigheim / bz

Seit beinahe 20 Jahren gibt es den Tag des Friedhofs. Er findet jährlich am dritten Wochenende im September statt. In Besigheim veranstaltete Gästeführerin Katrin Held aus diesem Anlass eine Themenführung auf dem alten Friedhof. Das teilt Kirchengemeinderat Christof Hohenberger in einer Mitteilung mit. Held erzählte an verschiedenen Grabstätten Geschichten aus dem Leben der Bestatteten und stellte auch einen Teil der „Erinnerungssteine“ vor.

Auf dem Meditationsweg des Friedhofs bieten 21 Bildhauer und Steinmetze Einblicke in die Geschichte der Stadt und deren Bürgern. An der Entstehung des Ensembles waren 2013 die Innung der Steinmetze und Steinbildhauer sowie die Stadt beteiligt, die Schirmherrschaft übernahm der damalige Dekan Martin Luscher. Die meisten Stelen stehen noch ganz gut da und müssten lediglich gereinigt werden, schätzt Katrin Held. „Dieses einzigartige Gesamtkunstwerk wurde vor fünf Jahren speziell für Besigheim erstellt und ist ein wahrer Schatz. Sein Verschwinden wäre ein Verlust für unsere Stadt. Dessen müssen wir uns bewusst sein“, sagte Held. An der Erstellung der Objekte waren seinerzeit namhafte Bildhauer und Steinmetze beteiligt. Darunter auch Jörg und Till Failmezger, Hartmut Koser und Siegfried Stein, die an der Führung teilnahmen.