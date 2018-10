Besigheim Steillagen: Erste Pflöcke sind gesetzt

Michael Soltys

Mit Genugtuung dürfte Peter Wendl vor wenigen Tagen eine Sitzung des Ingersheimer Gemeinderats verfolgt haben. Die Gemeinde wird einen Wanderweg durch die Steillagen ausweisen und beschildern, die „Schlossbergrunde“. Sie ist der erste von acht Wanderwegen, mit denen Spaziergänger und Touristen in die steilen Weinberglagen gelockt werden sollen. Das ist eine der Konsequenzen aus den langen Vorarbeiten des ILEK-Projektes, des Integrierten landwirtschaftlichen Entwicklungskonzepts, zu dem sich die Städte und Gemeinden entlang des Neckars zusammengeschlossen haben. Seit Mai ist das Büro des Saarländers Peter Wendl als Regionalmanager mit der Umsetzung der Ideen beauftragt. Vier Jahre hat er zunächst dafür Zeit, das lässt sich die Region rund 200 000 Euro kosten.

Dicke Bretter

Wanderwege in den Steillagen auszuweisen klingt einfach, aber es sind dicke Bretter, die Wendl bohren muss. Oft sind die Flächen in Privatbesitz, oder es müssen zuerst Weinbergstaffeln instand gesetzt werden. Die Region beteiligt sich an der Finanzierung. Haftungsfragen für den Fall, dass es zu Unfällen kommt, müssen ebenso geklärt werden wie die Sicherungspflicht. Denn die Wanderer sollen direkt mit den Anforderungen an den Weinbau in Steillagen in Kontakt kommen, betont Wendl. Es gibt schon eine Menge von Wanderwegen, doch sie führen oberhalb oder unterhalb der Weinberge entlang. „Da kriegt man das meiste doch gar nicht mit“, sagt er.

Das zweite große Projekt, das sich Wendl vorgenommen hat, ist die Instandhaltung von Trockenmauern, für die eine Art Bauhütte aufgebaut werden soll, wo sich die Wengerter Rat und Hilfe für die mühselige und technisch anspruchsvolle Arbeit holen können. Fällt eine Mauer zusammen, erfolgt die Sanierung bisher nur zögerlich oder gar nicht, dann wird der Weinbau an dieser Stelle aufgegeben. „Die Winzer fühlen sich überfordert“, sagt Wendl. Einzelne Kommunen entlang des mittleren Neckars haben zwar schon Förderprogramme beschlossen, doch das reicht nicht aus.

Doch auch in diesem Fall setzt die Realität hohe Hürden: „Es fehlt an Manpower“, sagt Wendl. „Der Träger der Bauhütte steht noch nicht fest.“ Infrage kommen für ihn der Maschinenring oder ein Bauhof der beteiligten Gemeinden. Dort sei die Resonanz unter den Mitarbeitern allerdings „nicht so überwältigend“, wie es Wendl ausdrückt.

Dabei ist der Verfall von Trockenmauern ein dringendes Problem, wie Wendl auch vom Aussichtspunkt über dem Niedernberg bei Besigheim erkennen kann: Werden Mauern nicht saniert, entstehen Brachen, im Weinberg wachsen Büsche. „In verschiedenen Regionen schreitet das Problem voran“, sagt Wendl, am Neckar längst nicht so schlimm wie an der Enz. Doch wie könnte man die Flächen nutzen? Wendl ist auf der Suche nach Winzern, die eine Mahd übernehmen oder Grundstücke mit Blühmischungen einsäen. Imker könnten die Flächen einsäen und dort ihre Bienenstöcke aufstellen. Bei der Suche nach Kooperationspartnern sei er auf einem guten Weg.

Wendls Ansprechpartner sind die Kommunen, die Landratsämter, der Steillagen-Arbeitskreis, der Weinbauverband und nicht zuletzt die Tourismusverbände. Denn die Schaffung einer touristischen Identität ist für ihn ebenfalls eine zentrale Aufgabe. Touristisch sei die Region zersplittert, sagt er. Ein halbes Dutzend Verbände wollen mitsprechen, wenn eine gemeinsame Internet-Plattform geschaffen oder ein touristisches Ziele definiert werden soll. Manche Kommunen seien sogar in zwei Verbänden, andere wie Hessigheim und Mundelsheim, die ein großes touristisches Potenzial haben, gehören überhaupt keinem Verband an. Trotzdem, so hofft er, sollte es möglich sein, innerhalb von vier Jahren alle Rundwege umzusetzen und einen durchgehenden Neckarschleifen-Weg vorzubereiten.

Klare Linie gefragt

Und was ist bis dahin mit dem Wein, dem der ganze Aufwand schließlich gilt? Er habe den Anspruch, eine klare Linie zu entwickeln, wo es mit dem Steillagen-Wein hingeht, das heißt Strategien zu entwickeln für den Wein selbst und für seine Vermarktung. Der Ansatz der Beteiligten sei es bisher, eine geschützte Herkunftsbezeichnung für Steillagen-Wein zu entwickeln. Arbeitstitel: Neckarschleife.