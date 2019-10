Was die Sicherheitslage angeht, unterscheidet sich die Entwicklung in Besigheim rein statistisch gesehen deutlich von derjenigen im Landkreis Ludwigsburg. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei 439 Straftaten in Besigheim. Das ist ein Minus von 7,6 Prozent. Das geht aus dem Bericht hervor, den Polizeihauptkommissar Mark Rathgeber vom Polizeiposten Besigheim an diesem Dienstag im Besigheimer Gemeinderat vorstellen wird.

Im Landkreis Ludwigsburg wurden im gleichen Zeitraum 21 739 Straftaten registriert, ein Minus von lediglich 0,9 Prozent. In der Aufklärungsquote unterscheiden sich der Landkreis und die Stadt Besigheim dagegen kaum. In der Stadt wurden 64,3 Prozent aller Fälle aufgeklärt, im Landkreis 64 Prozent. Auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, würde es in Besigheim jährlich 3539 Straftaten geben, im Landkreis Ludwigsburg sind es 4006 und in ganz Baden-Württemberg 5295 kriminelle Taten.

Nur ein Raub

Die Zahl fast aller Arten von Straftaten war 2018 rückläufig, geht aus Rathgebers Bericht hervor. Lediglich einen Raub verzeichneten die Beamten des Polizeipostens, 2017 waren es vier. Nach 125 Diebstahldelikten im Jahr 2017 waren es im vergangenen Jahr nur noch 106, das ist ein Rückgang von mehr als 15 Prozent. In 82 Fällen ging es um Vermögensdelikte und Fälschungen, im Jahr 2017 waren es noch 96 Fälle.

Auch die Zahl der Körperverletzungen ging zurück von 61 auf 56. Mit 30 Rauschgiftdelikten verzeichneten die Polizisten gerade einmal einen Fall mehr als 2017. Die Anzahl der Fälle, in denen Menschen durch aggressives Verhalten in der Öffentlichkeit aufgefallen sind, ist von 26 auf 17 deutlich zurückgegangen.

Rathgebers Statistik weist 16 Gewaltdelikte im Jahr 2018 aus, darunter den Raub und vier Sexualdelikte. Das sind fünf Fälle mehr als beispielsweise 2014, aber drei weniger als im Jahr 2017. In 15 Fällen spricht die Polizei von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung. Mit 86,7 Prozent liegt die Aufklärungsquote sehr hoch. In fast allen 38 Fällen von leichter Körperverletzung konnten die Täter ebenfalls ermittelt werden.

Schwierige Aufklärung

Deutlich schwieriger ist die Aufklärung von Diebstählen. Die Polizei verzeichnete 38 Fälle von schwerem Diebstahl, wozu auch Einbrüche und der Diebstahl von Kraftfahrzeugen gehören. Knapp ein Viertel aller Diebstähle konnten aufgeklärt werden. Von den beiden im Jahr 2018 gestohlenen Kfz fehlt allerdings ebenso jede Spur wie von den neun gestohlenen Fahrrädern.

Die Verkehrsunfallstatistik weist für Besigheim einen einzigen Unfallhäufungspunkt aus. Von Unfallhäufigkeit ist die Rede, wenn in drei Jahren mindestens fünf Unfälle mit verletzten Personen passiert sind. Das ist in der Bahnhofstraße am Übergang zur Hauptstraße im Bereich der Drogerie Rossmann der Fall. Dort ereigneten sich von 2016 bis Ende 2018 insgesamt fünf Unfälle mit fünf leichtverletzten Personen.