DRK Start in die Nacht ist in Hessigheim

Start in die Nacht ist in Hessigheim

Hessigheim / bz

Für Rotkreuzler dürfte es in der Nacht von Samstag auf Sonntag spannend werden. Dann findet der 14. Nachtorientierungslauf des DRK-Kreisverbandes Ludwigsburg statt – diesmal in Hessigheim anlässlich des Sieges der Bergwacht Unterland im vergangen Jahr.

Unter dem Motto „Looney Tunes auf Weltreise“ nehmen 17 Gruppen, gemischt aus Mitgliedern aller Rotkreuzgemeinschaften im Kreisverband Ludwigsburg teil, teilt das Rote Kreuz mit. Sie setzen sich zusammen aus Jugendrotkreuzlern und Bereitschaftsangehörigen. Zusätzlich zu den Gruppen aus dem Raum Ludwigsburg startet eine Delegation der Rotkreuzgemeinschaften aus Stuttgart-Degerloch sowie eine Mannschaft des DLRG-Ludwigsburg.

Spannende Spiele

Ab 19 Uhr starten die Teams aus der Gemeindehalle in der Ottmarsheimer Straße im Abstand von 15 Minuten auf einen18 bis 19 Kilometer langen Parcours durch die nächtliche Umgebung voller Abenteuer, Spannung, Spaß und Aktion. Unterwegs müssen Aufgaben in verschiedenen Bereichen gelöst werden – hierbei kommt es nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Geschicklichkeit, Teamfähigkeit und Logik an.

Den Auftakt bildet ein Mottobild, zu dem sich alle Teilnehmer verkleiden, um anschließend auf „Weltreise“ zu gehen. Dabei müssen sie zwölf Länderstationen erreichen, dort länderbezogene Fragen beantworten und in Stationsspielen ihr Können beweisen. Unterstützt werden sie von einem großen Hintergrundteam, welches den Lauf plant, organisiert und aufbaut.

Natürlich sind zu den Gruppen auch zahlreiche Helfer nachts im Einsatz, um alle mit Getränken und Essen zu versorgen – oder verirrte Loony Tunes zurück zu fahren.