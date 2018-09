Besigheim Standorte für gemütliche Treffpunkte gesucht

Besigheim / bz

Am Sonntag, 23. September, findet von 14 bis 17 Uhr am Besigheimer Wasserturm die Auftaktveranstaltung zum neuen Quartiersprojekt Besigheimer „Schwätzbänkle“ statt. Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum? Oft Fehlanzeige. Wer aber Nachbarn begegnen und im eigenen Viertel etwas gestalten möchte, wird sicherlich gern die gute alte Sitzbank wiederentdecken, davon sind Sabine Kumkar von der Zukunftswerkstatt Besigheim und Bettina Ongerth (Quartiersmanagement Besigheim) überzeugt.

In Besigheim wollen sich jetzt die Zukunftswerkstatt und das Quatiersmanagement diesem Thema annehmen. Einige lokale Akteuer etwa aus dem Netzwerk Lokale Allianz Besigheim konnten für dieses neue Projekt bereits gewonnen werden. Aber auch die übrige Bürgerschaft ist zur Zusammenarbeit eingeladen, heißt es in einer Mitteilung. Idee ist es, an möglichst vielen Stellen in der Stadt – in den Wohngebieten, in der Altstadt und an den Wegen – neue Sitzgelegenheit zu schaffen. Mit kleinen Pflanzstellen in Zusammenhang mit den Besigheimer Projekten „Blühende Landschaft“ und „Essbare Stadt“ könnten nach Ansicht der Initiatoren diese „Schwätzbänkle“ zum Verweilen und Schwätzen oder auch nur zum Ausruhen einladen. Da wo sie Alt und Jung am besten nutzen mögen, wo man sich mal gerne zum gemeinsamen Plausch trifft und am nachbarschaftlichen Leben teilhaben kann, seien nach Ansicht der Initiatoren die richtigen Plätze für solche Bänke – so wie sie früher vor vielen Häusern in den Orten üblich waren. Sogar für kleine Veranstaltungen, Lesestunden oder ein Picknick könnten diese Plätze genutzt werden, ähnliche Projekte in anderen Städten machten dieses bereits vor. Ziel sei es, dass die Anwohner diese öffentlichen Plätze für sich entdecken, nutzen und mitgestalten und sich dafür auch mitverantwortlich fühlen.

Bei zwei Rundgängen mit Besigheimer Bürgern in zwei Stadtbezirken wurden bereits einige Straßen und Plätze besucht und Vorschläge für erste „Schwätzbänkle“ eingeholt. Zum Beispiel gibt es im Wohnquartier Wartturm-Siedlung/Ingersheimer Feld nur sehr wenige Sitzgelegenheiten, der Bedarf sei jedoch sicherlich sehr viel größer. Noch vor den Sommerferien wurde Bürgermeister Bühler die Projektidee vorgestellt, der sie befürwortet hat und unterstützen will. Eine erste Zielsetzung ist es nun, bis zum nächsten Frühjahr zunächst an zwei Stellen in der Stadt solche neu gestalteten Sitzgelegenheiten einzurichten.

Info Projektstart ist am Sonntag, 23. September mit einer Auftaktveranstaltung am Besigheimer Wasserturm. In einer Bürgerwerkstatt mit Hocketse haben die Bürger von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen über die Projektidee zu informieren und Ideen und Pläne für eine nachhaltige Umsetzung des ersten Besigheimer „Schwätzbänkles“ zu schmieden.