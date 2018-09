Kirchenbezirk Spezielle Angebote für Senioren

Besigheim / bz

Der evangelische Kirchenbezirk Besigheim macht seinen Senioren im Herbst zwei spezielle Angebote. Am Dienstag, 18. September, gibt es eine Fahrt nach Stuttgart. Dort besucht die Gruppe laut einer Mittteilung von Diakonin Sibylle Zimmer den Treffpunkt 50plus und das Quartier rund um die Hospitalkirche. Im Treffpunkt 50plus werden die Senioren vom Pfarrer und Leiter des Treffpunkts Thomas Reusch-Frey erwartet. Er stellt die Vielfalt des Angebotes des Treffpunkts vor. Vor der Erkundung des Quartiers rund um die Hospitalkirche ist Zeit für Kaffee und Kuchen. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Bahnhof in Bietigheim. Kosten: vier Euro für die Fahrkarte. Anmeldeschluss ist der 10. September.

„Lass die Seele tanzen – Musik in der Seniorenarbeit“ lautet das Thema im Gemeindehaus Großingersheim am 25. Oktober von 14.30 bis 16.30 Uhr. Pfarrer Karl-Heinz Essig zeigt, wie mit Musik fitte und weniger rüstige Senioren ganzheitlich angesprochen, berührt und bewegt werden können, mit einem Mix aus geistlichen Liedern, Volksliedern und Schlagern.

Info Eine Anmeldung bei Diakonin Sibylle Zimmer ist erforderlich per E-Mail an diakonat-besigheim@gmx.de.

