Konzert Sonia singt in der Musikschule

Besigheim / bz

Die Musikschule Besigheim präsentiert am Sonntag, 17. März, die amerikanische Sängerin und Liedermacherin Sonia. Sie tritt dort bereits zum sechsten Mal auf. Das Konzert im Gewölbekeller der Musikschule im Steinhaus beginnt um 18 Uhr.

Vom Opernhaus in Sydney über Schutzräume in Israel bis zum Woody-Guthrie-Festival: Überall stand die mehrfach in der ersten Grammy-Runde nominierte Sängerin schon auf der Bühne. Ihre Auftritte mit der nach ihr benannten „Santa Cruz Gitarre“, mit Piano oder Mundharmonika haben der Künstlerin aus Baltimore in der Musikpresse das Attribut „weiblicher Dylan“ eingebracht. Sonia singt hebräisch, spanisch, englisch und arabisch. Ihre Texte verpackt sie nach Informationen der Musikschule in einem Stil voller Hoffnung und Passion. Ihr Repertoire umfasst die Genres Rock, Folk, Country, Latin, Blues und Reggae.

Für Sonia sei das Konzert in Besigheim immer ein ganz besonderer Höhepunkt in ihrer diesjährigen Deutschland-Tournee, teilt die Musikschule mit, verbindet sie doch eine langjährige Freundschaft mit der Besigheimerin Linda Pearse. Bis in den Mai wird sie quer durch die Republik von Kiel über Hoyerswerda bis Berlin in mehr als 20 Konzerten auftreten. In diesem Jahr präsentiert Sonia neue Lieder aus ihrer aktuellen CD „By My Silence“.

Info Eintrittskarten zu zwölf Euro (Schüler und Studenten zahlen sechs Euro) gibt es an der Bürger-Info im Rathaus Besigheim und bei der Musikschule Besigheim unter Telefon (07143) 4 0 78 90.