Stadtkirche Sommerliche Orgelmusik

Besigheim / bz

Im zweiten sommerlichen Orgelkonzert bei Kerzenschein spielt am Samstag, 18. August, 20 Uhr, Thomas Schmitz, Organist am Hohen Dom zu Münster, in der Besigheimer Stadtkirche. Romantisch gestaltet sich das Programm des Münsteraner Kathedralorganisten, teilt die Kantorei mit: Zu Beginn interpretiert er die vierte Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor (1844-1937). Neben Orgelmusik des britischen Spätromantikers Herbert Howells erklingt Musik von Flor Peeters, einem belgischen Meister der Nachromantik. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Das dritte Konzert in der sommerlichen Reihe findet am Samstag 1. September, 20 Uhr, statt.