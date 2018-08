SNUX-Mitglieder feierten auf der Neckarwiese

bz

Das Treffen des Motorradvereins M.C. Snux hat seit Jahren einen festen Platz im Terminkalender der Gemeinde Walheim. Dass es sich bei dem Treffen gut feiern lässt, hat sich mittlerweile bis weit über die Region hinaus herumgesprochen, wie die Nummernschilder der Motorräder am Wochenende bewiesen. Auch an diesem Wochenende trafen sich wieder mehrere Hundert Motorradfreunde auf der Neckarwiese in Walheim, brachten sich bei der Musik von Live-Bands in Stimmung und tauschten sich fachmännisch über die Eigenheiten ihrer Bikes aus. Ein neues Club-Mitgleid durfte sich bei den heißen Temperaturen über das Initiierungsritual eines Schlammbads freuen.