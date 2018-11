Musik Sing Your Soul erobert Dresden

Mundelsheim / bz

Am Ende ihres Jubiläumsjahres zum zehnjährigen Bestehen hatten sich die Sänger des gemischten Chors „Sing Your Soul“ aus Mundelsheim etwas Besonderes vorgenommen: Zusammen mit Chören aus vielen Teilen Deutschlands, Österreichs, der Slowakei und aus Japan nahmen sie vom 1. bis 4. November am sechsten Internationalen Chortreffen in Dresden teil.

Das erste Highlight der Reise war eine Führung durch die weltberühmte Semperoper, in der der Chor pünktlich um Mitternacht eine kleine Kostprobe gab. Am nächsten Tag standen nach einer Stadtführung zwei Auftritte auf dem Programm: Zwei Stücke in der imposanten Frauenkirche und ein Gemeinschaftskonzert mit einem sächsischen und einem japanischen Chor in der Drei-Königs-Kirche, teilt der Chor mit.

Das größte und zugleich abschließende Chor-Event fand am Samstag in der Dresdener Kreuzkirche statt. Alle neun Chöre konnten sich hier präsentieren und stimmten letztlich alle gemeinsam das eigens für das Chortreffen komponierte „Cantate Dresden“ an. Beim Abschluss im historischen Restaurant „Dresden 1900“ zogen die Chöre sogar bis in den späten Abend noch einmal alle Register.

Eindruck hinterlassen

„Sing Your Soul“ habe in Dresden eine sehr gute Visitenkarte abgegeben, so der Verein. Während sich die meisten Chöre auf ein eher klassisches, sakrales Repertoire festgelegt hatten, fanden die moderneren Interpretationen aus Mundelsheim bei den Zuhörern viel Zuspruch und die Sänger um Chorleiter Benjamin Walther bekamen eine Bestätigung für die engagierte Probenarbeit.

Info Am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr ist der Chor zum Herbstkonzert von „Soundsation“ in die Pleidelsheimer Festhalle eingeladen und am 16. Dezember findet um 16.30 Uhr das Adventskonzert von „Sing Your Soul“ in der Nikolauskirche in Mundelsheim statt.