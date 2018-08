Gewinnspiel Senior betrogen

Vaihingen / bz

Ein 68 Jahre alter Mann aus Vaihingen und eine 72 Jahre alte Frau aus Kornwestheim wurden Opfer von Betrügern. In beiden Fällen nahmen die Täter, die sich als Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei beziehungsweise eines Gewinnspielunternehmens ausgaben, telefonisch Kontakt zu den Geschädigten auf und überraschten sie mit einem Bargeldgewinn, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Seniorin wurden 150 000 Euro versprochen. Dem Senior knapp 25 000 Euro. Allerdings sollten die Gewinne nur gegen eine Gebühr ausbezahlt werden.

Dem Mann in Vaihingen gaukelten die Betrüger „Servicegebühren“ vor, die sich auf 900 Euro belaufen sollten. Beide Senioren wurden dann angewiesen, Gutscheinkarten für den Onlinehandel zu kaufen. Anschließend überredeten die Täter sie dazu die Gutscheincodes frei zu rubbeln und telefonisch durchzugeben.

Der schnellen Reaktion seines Sohnes ist es zu verdanken, dass die Täter im Falle des 68-Jährigen aus Vaihingen nur 200 Euro erbeuteten. Der Senior sprach mit ihm über seinen angeblichen Gewinn und die geforderte Servicegebühr. Hierauf gelang es dem Sohn den Großteil der Gutscheincodes noch rechtzeitig abzufangen und die Gutschriften auf einem Konto, das er selbst bei dem entsprechenden Online-Handel besitzt, aufzubuchen.

Die 72-Jährige, die auf diese Weise nur einen geringen Betrag übermittelt hatte, sollte mit der „Sparkasse Berlin“ Kontakt aufnehmen und die restlichen Kosten auf ein Konto eines Notars überweisen. Nachdem sie dies getan hatte, wurde sie hinsichtlich der Gewinnauszahlung mehrfach vertröstet. Schließlich forderten die Täter weitere 4000 Euro, was die Seniorin jedoch misstrauisch werden ließ. Als sie versuchte die vermeintliche Anwaltskanzlei telefonisch zu erreichen, stellte sie fest, dass die Rufnummer nicht mehr vergeben war.

Zu einer Auszahlung der in Aussicht gestellten Gewinne kam es natürlich nicht. Stattdessen ermittelt jetzt die Polizei.