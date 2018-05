Besigheim Sechs Prozent mehr für den Unterricht an der Musikschule

Michael Soltys

Das Angebot einer Musikschule ist eine freiwillige Leistung der Stadt Besigheim, die teuer ist. Rund 318 Euro pro Schüler muss die Stadt zuschießen, um alle Kosten zu bezahlen. So weist es der Haushalt aus. Bei 752 Jungen und Mädhen, die in diesem Schuljahr Musikunterricht nehmen, sind dies unter dem Strich rund 240 000 Euro. Zuviel, meint der Gemeinderat und hat am Dienstag die Gebühren für die Teilnehmer erhöht, und zwar höher als es die Stadt eigentlich vorgeschlagen hat.

Sechs Prozent müssen die Eltern im kommenden Schuljahr mehr bezahlen. Zwei Beispiele: Für den 45-minütigen Einzelunterricht werden bisher monatlich 103 Euro fällig, für den Unterricht in einer Vierergruppe 39 Euro. Ursprünglich hatte die Stadt lediglich um fünf Prozent erhöhen wollen. Doch das war der Fraktion der Freien Wähler zu wenig, die mit einem eigenen Antrag auf eine kräftigere Steigerung drängte.

Grund sind die hohen Personalkosten, verursacht durch eine veränderte Eingruppierung der Musikschullehrer im Tarif des öffentlichen Dienstes. Zum 1. Januar 2017 stiegen die Zahlungen an die Musikschullehrer in Besigheim um 77 000 Euro. In der Regel werden die Musikschulgebühren in Besigheim alle zwei Jahre erhöht. Seit der letzten Erhöhung zum Oktober 2016 sind die Personalkosten damit um 13 Prozent gestiegen. Im Musikschulausschuss war man sich deshalb einig, mit einer sukzessiven Steigerung auf die neue Eingruppierung zu reagieren.

Und dafür reichen die zunächst vorgeschlagenen fünf Prozent eben nicht, argumentierte Walter Zeyhle von den Freien Wählern. Er forderte zudem eine Abkehr vom zweijährigen Turnus und jährliche Erhöhungen in den kommenden drei Jahren. Bürgermeister Steffen Bühler formulierte daraus den Vorschlag, die Gebühren jetzt um sechs Prozent und im kommenden Jahr um fünf Prozent zu erhöhen, der schlielich mit sechs Gegenstimmen aus den Reihen von SPD und BMU angenommen wurde.

Die Ziele übertroffen

Dabei wird die Musikschule ihre Haushaltszahlen für 2018 übertreffen, sagte Musikschulleiter Roland Haug. Für dieses Jahr kalkuliert sie mit Gebühreneinnahmen von 346 000 Euro. Weil die Zahl der Schüler und die des Klassenunterrichts gewachsen ist, kommen jedoch mindestens 362 000 Euro in die Kasse, rechnete er vor. Die erneute Steigerung der Gebühren eingerechnet, sind es sogar 380 000 Euro.

Die Musikschule müsse jedermann den Zugang ermöglichen, „das geht über den Geldbeutel“. Mit dieser Argumentation begründete Christian Herbst von der SPD die Neinstimmen seiner Fraktion. Mit einer drastischen Erhöhung „werden wir weniger Kinder erreichen“, ist er überzeugt. Achim Schober von der CDU konnte die Argumentation Zeyhles nachvollziehen. „Wir müssen einigermaßen an die Betriebskosten denken“, sagte er. Die Musikschule leiste ausgezeichnete Arbeit, sagte Adolf Eisenmann von den Freien Wählern. Sie sei aber eine freiwillige Leistung, für die letztlich der Steuerzahler aufkomme.