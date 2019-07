Die Evangelische Heimstiftung setzt ihren Kurs der Erweiterung des Robert-Breuning-Stifts in Besigheim fort. Der erste Teil der Pläne, die seit 2016 bekannt sind, wurde bereits umgesetzt: Im Oktober des vergangenen Jahres wurde die Junge Intensivpflege eingeweiht. Sie hat knapp vier Millionen Euro gekostet. In 30 Einzelzimmern auf zwei Etagen werden Patienten betreut, die im Wachkoma liegen oder beatmet werden müssen.

Das zweite, deutlich größere Projekt mit Kosten von knapp 20 Millionen Euro, soll im kommenden Frühjahr starten. In fünf voneinander getrennten vierstöckigen Häusern werden südlich des Stiftes 51 Wohnungen entstehen. Davon sind 44 Wohnungen so angelegt, dass sie für betreutes Wohnen geeignet sind. Weitere 21 Wohnungen sind Pflegewohnungen, die sich vor allem für Menschen mit einem höheren Pflegegrad eignen. Zum wiederholten Male wurden die Pläne der Heimstiftung, umgesetzt vom Ludwigsburger Architekten Michael Kerker, im Besigheimer Ausschuss für Umwelt und Technik diskutiert, eine endgültige Einigung konnte jedoch immer noch nicht erzielt werden.

Das liegt in erster Linie am Konflikt um die Parkplätze, die der Gemeinderat fordert, bevor er zustimmt. In dem Gelände auf dem Bülzen geht es schon jetzt eng zu, Anwohner hatten deshalb gleich zu Beginn der Planungen ihre Bedenken erhoben. Ursprünglich hatten die Stadträte gefordert, dass pro Wohnungen zwei Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Jetzt ist ein Schlüssel von 1,4 Stellplätzen für die betreuten Wohnungen und 0,5 Stellplätzen für die Pflegewohnungen im Gespräch. Dazu muss eine Tiefgarage unter den Gebäuden gebaut werden, wo 70 Autos Platz finden können. Durch weitere Umplanungen ist es dem Architekten gelungen, insgesamt 112 Stellplätze rund um das Gelände auszuweisen, genau die Zahl, die rechnerisch notwendig ist.

Mehrfach wiesen Peter Hettig, der Regionaldirektor der Heimstiftung, und Architekt Kerker darauf hin, dass der Bau von Parkplätzen die Kosten für die Pflegewohnungen in die Höhe treibt. Das dürfte sich sowohl auf die Mieten als auch auf den Preis der Wohnungen niederschlagen, die verkauft werden. Ihrer Ansicht nach sind die Stellplätze schon jetzt äußerst großzügig bemessen. „Viele Plätze werden später leer bleiben“, prophezeite Hettig. Je älter ein Mensch wird, desto weniger fährt er mit dem Auto, vor allem nicht, wenn er in einer solchen Anlage wohnt. Menschen mit einem Pflegegrad besitzen häufig gar kein Fahrzeug mehr. Im Landkreis werde aus diesen Gründen häufig ein Faktor 0,7 bis 0,75 Stellplätzen pro Wohnung gefordert, also nur die Hälfte des Projektes in Besigheim, sagte Hettig.

Doch die Mahnungen waren umsonst. Vor allem die Sorge, das Personal könnte die Straßen zuparken, treibt die Stadträte um, wurde in der Diskussion deutlich. Nach entsprechenden Stellungnahmen und Fragen von Friedrich Köhler (Freie Wähler), Sibylle Reustle (SPD) und Hansjörg Kollar (BMU) wurde die Abstimmung über das Projekt erneut verschoben. Bis zur Sitzung am Dienstag, 27. August, soll sich der Architekt auf die Suche nach weiteren Parkplätzen machen.