Besigheim Schwenken, Riechen und Probieren

Besigheim / Heike Rommel

Welch‘ eine Entwicklung in unserer Freundschaft“, hieß Besigheims Bürgermeister Steffen Bühler im 52. Jahr der Städtepartnerschaft zahlreiche Gäste aus Ay in der Champagne in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim willkommen. 360 Leute bei der Champagnerprobe, sagte er über die weit im Voraus ausgebuchte Veranstaltung, seien die „absolute Obergrenze“. Der Beigeordnete Klaus Schrempf und die Hauptamtsleiterin Sabine Keller wiesen das sämtlich von der Stadt kommende Personal ein, damit beim Entkorken und Einschenken ja nichts schief ging. Auch wurden zu den Champagnersorten passende Speisen gereicht. Viele der Gäste waren mit dem Taxi gekommen oder hatten ein Hotel gebucht. Geschäftsleute mit ihren Geschäftspartnern, Ärzte, Mandatsträger, Bürgermeister – bei der Champagnerprobe versammelte sich alles, was Rang und Namen hat. Landrat Dr. Rainer Haas hatte zum Beispiel seinen Sohn dabei und auch seine Tochter war extra mit ihrem Freund aus Halle angereist.

400 Jahre alte Weingüter

Französische Weingüter aus Besigheims Partnerstadt Ay, deren Wurzeln teilweise bis ins 17. Jahrhundert gehen, wie beispielsweise die des Hauses Gatinois, präsentierten ihre Perlen aus der Kunst der Champagner-Herstellung. Mit Unterstützung von Önologen, die den Weinbau und die Champagner-Wirtschaft studiert haben.

Zum Einstieg stellte der Önologe Sebastian Häußer das Cuvée 49 Grad der Felsengartenkellerei Besigheim vor, um die Sinne auf die nachfolgenden Champagnerweine zu wecken. Den Namenszusatz 49 Grad trägt dieser Champagner, weil sowohl Besigheim als auch die Partnerstadt Ay in der Champagne auf dem 49. Breitengrad liegen. Damit wollte Häußer eine Brücke zwischen den Partnerstädten schlagen. Die Besigheimer Mischung aus Schwarzriesling, Spätburgunder und Chardonnay, gewachsen auf Besigheimer Muschelkalk, war der Vorläufer zu den edlen Champagnern aus den Häusern Leboeuf, Hamm, Deutz, Collet, Billecart Salmon, Bollinger, Gatinois, Henin-Delouvin, Ergot, Lallier, Goutorbe und Michel Gentilhomme. Ulrike Wallisch und Kirsten Neubarth erklärten, was in den Gläsern der Gäste perlte und übersetzten die Informationen der Hersteller über ihre Güter, die teilweise schon in der Enkelgeneration fortgeführt werden. Der Bürgermeister von Ay, Dominique Lebeque, sowie René Goutorbe brachten Neuigkeiten aus Ay, welches sich seit dem 1. Januar 2016 zu einer Kommune mit den Gemeinden Bisseuil und Mareuil sur Ay zusammen getan hat.

Projekte zusammen entwickeln

Auf der Basis geographischer, historischer, kultureller und sozialer Nähe sollen Projekte gemeinsam weiterentwickelt werden. Auch Romain Lefevre, ein junger Stadtrat und Önologe, war nach Besigheim gekommen, um das Rathaus von Ay zu vertreten. Lefevre half in der Alten Kelter, die zwölf Champagnersorten der Winzer und Champagnerhäuser, von denen einige Vertreter anwesend waren, vorzustellen. Zugegen war auch Marie-Paule Cheval, die Witwe von Pierre Cheval, der sich zehn Jahre lang dafür verkämpft hat, dass die Weinberge, Champagnerhäuser und -keller den Titel des Unesco Weltkulturerbes verliehen bekommen.

„Ein bisschen schwenken, dann mit dem Auge, dann mit der Nase und dann mit dem Gaumen.“ So leitete Kirsten Neuwarth zu den Verkostungen bei der 15. Champagnerprobe an. Die Gäste sollten auch nicht an ihren Gläsern nippen, sondern einen großen Schluck nehmen, um zum Beispiel Früchte und blumige Noten erkennen zu können. Der Champagner aus Ay, gelagert in Holz oder Stahlfässern, reift Neuwarths Informationen nach drei bis vier Jahre. Beim Brût, sagte sie, seien gesetzlich mindestens 15 Monate vorgeschrieben und beim Jahrgangssekt drei Jahre.

Die Gäste genossen die perlenden Schätze aus Ay, und fachsimpelten an den Tischen. In der Alten Kelter treffen sich auch Freunde wieder, von denen ein Teil aus Besigheim weggezogen ist. 250 von 360 Gästen, so schätzte der Bürgermeister, kommen jedes Mal.