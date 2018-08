Besigheim Schwäbische Comedy und ABBA-Show

Von Michael Soltys

Auf dem Besigheimer Kelterplatz geht es am Wochenende bunt und lustig zu. Dafür jedenfalls wollen die Veranstalter von Neckar-Enz-Kulturevents sorgen. Zum dritten Mal bieten sie auf der Bühne unter freiem Himmel an zwei Abenden, Samstag, 11., und Sonntag, 12. August, Comedy und Musik an. Die Veranstalter setzen auf Bewährtes: „Schwabencomedy“ lautet der Titel des Kabarettabends am Samstag, bei der das Duo „Dui do on de Sell“ und die „Schrillen Fehlaperlen“ ihren Auftritt haben. Beide gehören seit Jahren zu den beliebten Kabarett-Stars im Ländle. Sie treten zwar getrennt auf, sagt Edgar Braune von Neckar-Enz-Kulturevents, aber für ihren Open-Air-Auftritt in Besigheim haben sie auch gemeinsame Szenen entwickelt. Die zwei „Schwertgoschen“ von „Dui do on de Sell“ zeigen die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer aus über 15 Jahren Kabarett. Die „Schrillen Fehlaperlen“ bieten Wortwitz, schrille Outfits und derb-schwäbische Lieder.

Wie in den vorherigen Ausgaben ihrer Open-Air-Veranstaltung stehen am zweiten Tag Show und Musik auf dem Programm. Die Veranstalter setzen dabei auf die Anziehungskraft und Präsenz der ABBA-Truppe „ABBA World Revival“, die bei mehreren Konzerten bereits die Stadthalle Alte Kelter gefüllt hat. Angst, dass deshalb diesmal weniger Zuschauer kommen, hat Braune nicht. Im Gegenteil. Die Show der elf Musiker aus Tschechien zieht viele Menschen an, ist er überzeugt und zieht einen Vergleich: „Helene Fischer kommt auch alle zwei Jahre“. Das Repertoire umfasst mehr als 30 der bekanntesten Songs der schwedischen Band.

Für beide Veranstaltungen, Beginn jeweils 20 Uhr, gibt es noch Karten, aktuell sind mehr als 500 Plätze verkauft, sagte Edgar Braune. Der Kelterplatz wird bestuhlt, „doch bei ABBA wird sicherlich der eine oder andere aufstehen“. Kabarett unter freiem Himmel mit Faisal Kawusi gibt es auch bereits am Freitag auf dem Kelterplatz. Dabei handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung für Kunden der VR-Bank.

www.livemacher.de