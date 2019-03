Besigheim Schultes in Narrenstimmung

Die Narren und somit auch die Hexen durften am Schmotzigen Donnerstag alles mit dem Besigheimer Bürgermeister Steffen Bühler anstellen. Er machte lachend all ihre Streiche mit, ließ sich sogar gut gelaunt von ihnen tragen. © Foto: Helmut Pangerl

Von Susanne Yvette Walter

Pünktlich um 17 Uhr lockten am Donnerstag die Besigheimer Schalksteinnarren alle Mitarbeiter des Besigheimer Rathauses mit Berlinern, gebratenen Würstchen und Keksen aus der Reserve und aus dem Rathaus, um mit ihnen närrische Spielchen zu treiben wie etwa der Tamponlauf und das Bonbonlöffeln. Die Rechnung der Besigheimer Narren ging wieder einmal auf. Angelockt durch den Würstchenduft verließ Bürgermeister Steffen Bühler mit seinen Mitarbeitern und Gemeinderäten das Besigheimer Rathaus. Dabei liefen sie direkt den Besigheimer Schalksteinnarren und ihren närrischen Gästen in die Arme.

Mit einem Riesengetöse kamen die Hochdorfer Fleggafetzer die Altstadt hinauf, positionierten sich ebenfalls vor dem Rathaus und heizten dem Schultes, seinen Begleitern und dem bunten Narrenvolk vor dem Rathaus kräftig ein. Zuvor schon ließ es die Besigheimer Verwaltung Bonbons vom Rathausbalkon regnen, sehr zur Freude der Besigheimer Kinder.

Tamponlauf und Bonbonlöffeln

Und dann wurde Bürgermeister Bühler der Schritt aus dem Rathaus doch zum Verhängnis. Hätte er nur nicht dem Werben der Zunftmeisterin Renate Geipel nachgegeben. Denn schon der Tamponlauf ging nicht mit rechten Dingen zu. Jedem Mitspieler wurde ein Tampon um die Hüfte gebunden, so dass er auf der Höhe des Knies hing. Flaschen wurden mit Wasser gefüllt und in zehn Metern Entfernung postiert. Dann galt es, möglichst schnell zur Bierflasche zu rennen und den Tampon darin zu versenken, ohne die Hände zur Hilfe zu nehmen. Was die Teilnehmer von Seiten der Verwaltung nicht wussten: Ein Narr hatte bereits eine volle Flasche mit Tampons hervorgezaubert – ein Spiel mit gezinkten Karten also. Ein weiteres Narrenspiel war das Bonbonlöffeln. Dafür stellen die Faschingsbegeisterten Schüsseln in zehn Metern Entfernung auf. Die Rathausspieler bekamen nur einen Espressolöffel, die Narren einen stattlichen Esslöffel. Keiner durfte die Bonbons festhalten.

Auch beim „Luftballonrasieren“ hatten die Rathausleute schlechte Karten. Die Narren bekamen bereits aufgeblasene Ballons. Die gegnerische Fraktion musste erst noch selber ihre Ballons aufpusten. Und so übernahmen die Schalksteinnarren einmal mehr die Regentschaft über die Stadt bis zum Aschermittwoch.

Dieser Erfolg musste natürlich gefeiert werden und dafür hatten sich die Narren reichlich Gleichgesinnte eingeladen, die Saubach Hexa aus Bietigheim zum Beispiel und noch mehr befreundete Hexen aus Althütte. „Das ist jedes Jahr eine tolle Aktion“, freute sich Ursula Neubauer, die mit ihren Enkeln gekommen war und fügte hinzu: „Das nenne ich einen Schmotzigen Donnerstag.“