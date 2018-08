Besigheim Schon 200 000 Badegäste im Besigheimer Freibad

Besigheim / bz

Es ist eine Spitzensaison für das Besigheimer Freibad. Der Besigheimer Beigeordnete Klaus Schrempf (rechts) und Bademeister Markus Hüglin (links) begrüßten am Donnerstag Monika Kohl (Mitte) als 200 000. Besucherin des Bades in diesem Jahr. Sie erhielt ebenso ein Badetuch und eine Jahreskarte für 2019 als Geschenk wie Romy Herbst (200 001. Besucherin) und Eduardo Kohl (199 999. Besucher), alle aus Besigheim. In Jahren mit einem normalen deutschen Sommer kommen je nach Wetterlage zwischen 130 000 und 150 000 Gäste in das Freibad.