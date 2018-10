Walheim Schokoladenkönigin schmilzt dahin

Next

Da war die Welt noch in Ordnung. Dieter Bröckel und sein Schoko-Kunstwerk. Am anderen Tag war die Königin dahingeschmolzen. © Foto: Roland Willeke

Walheim / Roland Willek

Das Foyer der Gemeindehalle in Walheim gehörte von Freitag bis Sonntag fast ganz Dieter Oberdorf. Auf schwarzen Stelen hatte der Bildhauer und Lebenskünstler, der früher in Walheim gelebt und gearbeitet hat, zahlreiche Kleinskulpturen aus Metall drapiert. Eigens zur Hobbykünstler-Ausstellung war er nach Walheim zurückgekehrt. Seit einigen Jahren betreibt der gebürtige Heilbronner, der inzwischen sein Hobby zum Beruf machen konnte, im 800-Seelendörfchen Dollendorf, einem Ortsteil von Blankenheim in der Kalkeifel, seine Galerie für Lebenslust.

Seit 2008 organisieren die Schwestern Barbara Gerber und Heidi Andris, selbst begeisterte Malerinnen und Ausstellerinnen, in der Nachfolge ihres 2005 verstorbenen Vaters Harry Rieseberg, einem emsigen Maler und Holzschnitzer, alle zwei Jahre die Walheimer Hobbykünstler-Ausstellung. Dieses Jahr konnten die zwei Schwestern 22 „Kreativlinge“, wie es Heidi Andris ausdrückte, dazu bewegen, mit ihrer Kunst und ihren Fertigkeiten an die Öffentlichkeit zu gehen.

Das Angebot der Hobbykünstler und -handwerker beschränkte sich keineswegs auf Bilder und Skulpturen. Im Foyer hatte Alexander Leuze eine Auswahl der von ihm gezogenen Bonsaibäumchen aufgebaut. Bis zu 40 Jahre sind die Miniaturbäumchen alt, die der studierte Diplomingenieur, Bonsailehrer und heutige Chefgärtner des der Unternehmerfamilie Stihl gehörenden Schlosses Remseck in geduldiger Arbeit beschnippelt hat.

Mit kleinsten Teilen befasst sich auch Jürgen von Zweydorff, der eine ganze Armada von Segelschiffen auffahren ließ. Seine Schiffsmodelle bestehen aus bis zu 15 000 Teilen, alle selbstgefertigt, und erfordern eine Bauzeit von bis zu zwei Jahren, sowie dem Fünf-Mast-Vollschiff „Preussen“. Sein letztes Projekt war das spanische Segelschulschiff „Esmeralda“, dessen Vorbild 1946 vom Stapel lief. Nach 14 Ausstellungen ist für Jürgen von Zweydorff nun Schluss. Dem nunmehr 79-Jährigen fällt es zunehmend schwer, seine Modellschiffe zu den Ausstellungen zu transportieren.

Der Königin wurde es zu warm

Höhepunkt und Publikumsliebling war heuer aber „Audente Feminan“, die selbstbewusste Frau, eine Schokoladenskulptur von Dieter Bröckel. Der frühere Banker, der heute mit seiner „Bank of Chocolate“ über Walheim hinaus das Leben seiner Zeitgenossen mit Pralinen aus eigener Fertigung versüßt, hatte eine Schaufensterpuppe mit einem Schokoladenkostüm versehen, das allgemeines Aufsehen erregte. Vier Monate, mit Unterbrechungen, hat er dazu gebraucht.

Die Schokoladenkönigin wurde in ihrer Glasvitrine von einem extra angebrachten Ventilator auf ein für Schokoladendamen angenehmes Klima heruntergekühlt. Das konnte indes ihr Leben nicht retten. In der Nacht wurde es der Dame zu warm, die Heizung war offensichtlich zu hoch eingestellt, sie schmolz dahin.

Einen überbordenden Stand mit „Trödel chic“ hatte Annika Grieser, gelernte Dekorateurin, aufgebaut. An ihren selbstgemachten Dekoartikeln und Wohnaccessoires konnten sich besonders die weiblichen Besucher kaum sattsehen.

„Schmuck macht Leute“ lautete das Motto von Angela Vlachos aus Besigheim, die ihrem Stand den Titel „Kosmima“ gegeben hatte ­– „Schmuck“ eben. Nichts anderes bedeutet das griechische Kosmima auf Deutsch.

Rebholz als Kerzenständer

Daneben waren natürlich viel Malerei, vor allem von den Geschwistern Gerber und Andris, und Holzarbeiten zu sehen, wie die von Roland Steuerwald, unter dessen Händen sich Rebholz und Wurzelstöcke in Kerzenständer und Weinbergschnecken verwandeln. Daneben hatte Ehefrau Heidrun eine Auswahl ihrer Filzarbeiten ausgelegt. Auch Brigitte Hegenbarth verwendet Naturmaterial für ihre Basteleien, ebenso wie Doris Schneider, die mit „Eiche & Weinwurzel“ arbeitet.

Alles aus Papier, Karten und Schächtelchen gab es bei Susanne Bahlke zu bewundern, während die gelernte Kunstformerin Elke Pfeiffer an ihrem Stand mit Malerei und Keramik zu gefallen verstand.