Schöne Aussicht und ein gutes Glas Wein am Niedernberg

bz/Foto: Martin Kalb

Diese Wandergruppe hatte an Pfingsten besonders gute Laune: Aus Thüringen und Brandenburg waren die Paare angereist. Sie hätten zwar gewusst, dass schwäbische Weine gut schmecken, aber nicht, dass man dabei auch noch eine fantastische Aussicht genießen kann, erzählten sie.

Die Ausflügler stießen mit ihren Gläsern an der Aussichtskanzel am Niedernberg hoch über Besigheim an, wo „Gecco Events“ am Wochenende zum ersten Mal einen Weinausschank anbot, aber auch Bier und Cocktails. Die Aussichtskanzel kann für Wanderer und Spaziergänger nur zu Fuß erreicht werden, entweder von der alten Löchgauer Steige aus oder aber über die Himmelsleiter, die von der Enz nahe der Mündung in den Neckar über 400 Treppenstufen hoch zum Niedernberg führt. An der „Tankstelle“ wartete schließlich als Belohnung Aussicht und Wein.