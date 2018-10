Besigheim Schneller, komfortabler und pünktlich

Von Michael Soltys

Um die Zustände auf der Schienenstrecke zwischen Stuttgart und Heilbronn ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Die häufigen Verspätungen, Zugausfälle, schlecht gewartete und verschmutzte Züge, einige davon bereits Jahrzehnte alt, hatten viele Pendler verärgert. Gruppen von Besigheimern hatten protestiert und das Ausmaß der Verspätungen und Ausfälle genau dokumentiert, was schließlich auch zu Reaktionen der Bahn geführt hatte (die BZ berichtete).

Eine endgültige Besserung dürfen die Pendler und andere Fahrgäste allerdings erst ab Dezember 2019 erwarten unter kräftiger Beteiligung des Landes. „Wir sind bereit, unseren Anteil zu einer Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs zu leisten“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann auf der Frankenbahn-Konferenz in Lauda. Dort traf sich Hermann jetzt mit Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der Region, die ebenfalls bereits seit langem ein Ende der Verspätungen und Zugausfälle fordern.

Kritik an Deutscher Bahn

Zwar betreffen die in Lauda beschlossenen Verbesserungen an der Schiene, an den Zugverbindungen und an der Ausstattung der Bahnhöfe in erster Linie die Region zwischen Heilbronn und Würzburg, die Folgen sind jedoch auch für die Strecke von Stuttgart nach Heilbronn relevant. „In den vergangenen Jahren haben uns da leider viel zu oft die großen Qualitätsmängel der Deutschen Bahn im Regionalverkehr beschäftigt“, so Hermann.

Denn das Land wird in den kommenden Jahren den Regional- und Nahverkehr auf der Frankenbahn erheblich ausbauen, betont das Verkehrsministerium in einer Mitteilung. Der Expresszug von Stuttgart über Heilbronn nach Würzburg werde zukünftig jede Stunde und nicht nur alle zwei Stunden verkehren, dies sei eine Verdoppelung des Angebots.

Ab Dezember wird dafür auch nicht mehr die Deutsche Bahn verantwortlich sei, sondern das Bahnunternehmen „Go Ahead“, das mit ganz neuen Fahrzeugen antritt. Diese seien klimatisiert, mit W-Lan ausgestattet und barrierefrei. Von großzügigen Mehrzweckabteilen und der Möglichkeit, Fahrräder mitzunehmen, ist ebenfalls die Rede.

Konsequent vertaktet

Deutlich verbessert wird auch das Regionalbahn-Angebot auf der Strecke von Stuttgart nach Osterburken. Sie wird von Dezember 2019 an „konsequent vertaktet“ sein, kündigt das Landesverkehrsministerium an. Auch diese Strecke wird künftig nicht mehr von der Deutschen Bahn, sondern vom Unternehmen Abellio betrieben. Die Fahrzeuge im neuen Landesdesign mit Logo wurden bereits vor etwa einem Jahr vorgestellt.