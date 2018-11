Mundelsheim Schäuffele wird Schulleiterin

Mundelsheim / Roland Willeke

Mit dem amerikanischen Kinderlied „If you’re happy“ bereiteten die rund hundert Schüler der Grundschule Mundelsheim, der Georg-Hager-Schule, ihrer neuen Schulleiterin Claudia Schäuffele gestern einen warmherzigen Empfang. Das heißt, eigentlich ist die neue Schulleiterin gar nicht so neu.

Schon seit 12 Jahren unterrichtet die 47-jährige Pädagogin an der Mundelsheimer Schule, vor allem Englisch und Sachkunde. Da wird es sie wohl besonders gefreut haben, dass ihre Schüler ihr Ständchen auf Englisch einstudiert hatten. Darüber hinaus hatten sich alle Schüler mit ihrem Namen, einem kleinen Spruch oder einer Zeichnung auf einer Collage verewigt, in der hundert bunte Luftballons aus Papier zum Himmel aufsteigen. Das Bild werde an der Schule einen Ehrenplatz bekommen, versprach Claudia Schäuffele den Kindern.

Dass sie jetzt offiziell zur Schulleiterin ernannt wurde, hätte sie sich vor einem Jahr noch nicht so richtig vorstellen können. Ist sie doch nach eigener Einschätzung eine Frau, die über Sachen zwar sehr gründlich nachdenkt, sich aber nicht unbedingt nach vorne drängen möchte. Nach dem Weggang der bisherigen Schulleiterin Ulrike Kemmer nach Oberstenfeld, war es zunächst Peter Loibl, Hessigheimer Schulleiter, der kommissarisch mit der Leitung der Georg-Hager-Schule betraut wurde.

Zu Beginn des letzten Schuljahres zog sich Peter Loibl wieder nach Hessigheim zurück und Claudia Schäuffele wurde mit der kommissarischen Schulleitung beauftragt. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Kollegen Tobias Mutz.

Wohl gefüllte Schultüte

Die Zeit als kommissarische Schulleiterin habe ihr gezeigt, dass sie sich auch zutrauen könne, die Mundelsheimer Schule mit ihren acht Lehrkräften voll verantwortlich zu leiten, sagte sie im Gespräch mit der BZ. Davon zeigte sich auch Lieselotte Seemüller vom Staatlichen Schulamt Ludwigsburg überzeugt. Sie habe den Stein ins Rollen gebracht und Schäuffele dazu bewogen, den Schritt zur Schulleiterin zu wagen, sagte sie in ihrem Grußwort.

Als Rüstzeug für den Alltag einer Schulleiterin hatte Seemüller in einer wohl gefüllten Schultüte der neuen Rektorin einige Utensilien mitgebracht: Darunter waren Traubenzucker sowie Obst, um gesund zu bleiben und Tee, um lange Konferenzen zu überstehen, ebenfalls eine Kerze für den Durchblick, einen Radiergummi zum Ausmerzen von Fehlern, eine Schere zum Abschneiden alter Zöpfe, einen roten Faden, aber auch Kopfschmerztabletten durften in der Schultüte nicht fehlen.

Bürgermeister Holger Haist, dessen Zeit in Mundelsheim in zwei Wochen endet, lobte Claudia Schäuffele für ihren Mut, die Mundelsheimer Schule künftig leiten zu wollen. „Die Georg-Hager-Schule ist eine besonders tolle Schule.“