Marienstraße Sanierung beginnt im April 2019

Besigheim / Michael Soltys

Es dürfte ein schwieriges Jahr 2019 für die Anwohner der Marienstraße werden. Das wurde am Dienstag im Ausschuss für Umwelt und Technik deutlich, wo Stefan Maier, der Leiter des Tiefbauamts, einige Einzelheiten zur geplanten Sanierung der Straße im Wohngebiet bekannt gab. „Das wird uns zwölf Monate beschäftigen“, sagte Maier.

Für die Anwohner beginnen die Einschränkungen im April 2019 mit dem Start der Bauarbeiten, mit dem Ende rechnet Maier im Spätherbst des Jahres. Wie der Leiter des Tiefbauamts bereits bei früherer Gelegenheit im Gemeinderat deutlich machte, wird die Straße auf einer Länge von 450 Metern in zwei Bauabschnitten saniert. Die Marienstraße wird komplett mit Gehwegen und Randsteinen erneuert, als erstes wird die Wasserleitung ausgetauscht. Bevor das allerdings passiert, soll der Kanal bereits saniert sein, sagte Maier am Dienstag. Er kann von innen beschichtet werden. Die Gesamtkosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Stadt verlegt Leerrohre

Hoffnungen, die Telekom könnte den Straßenausbau nutzen, um Glasfaserleitungen für schnelles Internet zu legen, haben sich zerschlagen. Jetzt wird die Stadt in Vorleistung gehen, kündigte Maier an, und Leerrohre verlegen. Die Kosten werden auf 60 000 bis 80 000 Euro geschätzt. Maier hofft, sie in Rechnung stellen zu können, wenn Telekommunikationsunternehmen später eigene Leitungen in den Leerrohren verlegen wollen.

Auch auf die Anwohner im Rossertweg kommen Einschränkungen zu. Das wurde auf eine entsprechende Rückfrage von Stadtrat Ulrich Gerstetter (CDU) deutlich. Die Spielstraße dient den Autofahrern für etwa ein dreiviertel Jahr als Umleitung, so Maier.