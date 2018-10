Mobilität Rund 20 ehrenamtliche Fahrer sind nötig

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Unter der Leitung der Quartiersbeauftragten Bettina Ongerth fand am Mittwochabend im Kindergarten Löchgauer Feld ein gemeinsamer Gedankenaustauch über einen Bürgerbus in Besigheim statt und über die Chancen seiner Verwirklichung. Mitglieder der Steuerungsgruppe leiteten das Gespräch an mehreren Tischen. Heinz Streicher zum Beispiel fragte nach den Vorstellungen der Bürger, zu welchen Zeiten der Bürgerbus denn gebraucht werde, morgens für den Arztbesuch oder auch am Abend, um länger mobil zu bleiben.

„Wir wollen auf keinen Fall an den Bedürfnissen der Besigheimer vorbeiplanen, deshalb nehmen wir die Bürger als erstes mit ins Boot. Es gibt nämlich auch Gemeinden, die stellen mit viel Aufwand ein Bürgerbus-Konzept auf die Beine und hinterher wird es kaum genutzt“, sagt Bettina Ongerth, die seit 2016 Quartiersbeauftragte in Besigheim ist.

260 Bürgerbusprojekte gebe es zurzeit deutschlandweit. Der erste sei 1985 in Nordrhein Westfalen eingesetzt worden. Über 40 Bürgerbusprojekte gebe es allein in Baden Württemberg, nannte Ongerth Zahlen und Fakten. „Es gibt mehrere Möglichkeiten: Man kann einen Bürgerbus einrichten, der eine feste Linie fährt oder man kann Bürgerrufautos zur Verfügung stellen. Da werden dann Fahrtwünsche gebündelt und zu einer Tour zusammengenommen“, erklärte die Quartiersbeauftragte.

Auch Bürgermeister Steffen Bühler nahm an der Versammlung teil und sprach sich für die Initiative aus. Seit Jahren gebe es zwar Bemühungen mit der Firma Spielmann ein Mikrobuskonzept auf die Beine zu stellen, doch konkret hat sich in dieser Sache seither nichts getan. „Oft sind die Entfernungen zwischen Bushaltestelle und Wohnung zu groß“, sieht auch Bürgermeister Bühler und stellte sofort in Aussicht, dass die Stadt ähnlich wie das in anderen Gemeinden auch läuft, ein Fahrzeug leasen würde.

Bürger fahren für Bürger

Die größte Hürde im Moment: „Wir brauchen die ehrenamtlichen Fahrer dazu. 20 Leute sollten wir mindestens haben, sonst sind die einzelnen zu stark belastet“, machte Bettina Ongerth deutlich und zeigte einen Kurzfilm, wie das Bürgerbus-System in anderen Gemeinden funktioniert: Engagierte Bürger, oft Rentner, die noch rüstig sind und gerne Auto fahren, stellen sich als Fahrer zur Verfügung.

Bei zwei Bürgerfahrzeugen sind das in anderen Städten der Größe von Besigheim rund 30 Fahrer. „Ich habe noch keine Ahnung, wie viele und wer nun wirklich mitmachen würde“, erklärte Bettina Ongerth offen. „Das Interesse von potentiellen Fahrern ist für mich nicht greifbar im Moment. Viele finden die Idee zwar gut, wollen sich aber nicht verpflichten“, betont sie und hofft, dass sich das nach diesem zweiten Abend der Steuerungsgruppe ändert. Ongerth: „Mit so vielen Ehrenamtlichen zu arbeiten ist eine Riesenherausforderung.“

Bus für acht Personen

Immerhin setzten sich Interessierte nun zusammen und deckten ihre Bedürfnisse auf. Ein Kleinbus schwebt der Gruppe vor für acht Personen, der überall durchkommt. „Etwas größeres wird vom Land auch gar nicht unterstützt“, stellte Ongerth fest. „In Besigheimer Wohngebieten wie im Löchgauer Feld zum Beispiel würde ein normaler Linienbus gar nicht durchkommen, deshalb kam die Idee nach einem Bürgerbus überhaupt auf“, so Ongerth.

Neben Bettina Ongerth sind Sabine Keller von der Stadtverwaltung, Daniel Christen und Karl-Heinz Müller in der Steuerungsgruppe sowie Heinz Streicher. „Begonnen hat alles mit einem Gespräch am 11. April am runden Tisch im Rathaus mit rund 60 Leuten“, erzählt Ongerth. Aus diesem ersten Treffen kristallisierte sich die Steuerungsgruppe heraus. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln.

Die Bürgerbus-Interessierten setzen sich mit diesem Projekt für mehr Mobilität in Besigheim ein. Den Gemeinderat wissen sie inzwischen schon hinter sich. Doch viele Aspekte gilt es zu berücksichtigen von der Idee bis zum rollenden Bürgerbus. Der wirtschaftliche Aspekt ist einer davon. Ehrenamtlich arbeiten die „Busfahrer“ deshalb, damit die Bustour für den Kunden erschwinglich bleibt, sonst könnte er sich auch gleich ein Taxi bestellen, hieß es bei dem Treffen.