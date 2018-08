Riesenspaß für Kinder im Fitkom

bz

„Eine kleine Spinne, die krabbelt an der Wand“, sangen die Kinder beim Ferienspaß der Sportvereinigung im Fitkom und schaukelten begeistert im riesigen Spinnennetz oder balancierten und hangelten durch ein großes Netz aus Tauen zwischen den Sprossenwänden. In täglich wechselnden Bewegungslandschaften hatten die zehn Kinder an drei Vormittagen Gelegenheit, sich nach Herzenslust auszutoben, berichtet der Verein.

Alle Kinder hüpften begeistert Trampolin, darum war das große Trampolin jeden Tag für sie aufgebaut, teils zum freien Springen, teils mit Bewegungsaufgaben. Täglich standen außerdem lustige Spiele auf dem Programm sowie Bastelangebote. So entstanden Spinnenuntersetzer, lustige Kraken-Schweifbälle und riesige Feuerwehrhüte, wodurch die Kinder auch zuhause noch an diese Ferientage erinnert werden.

Draußen auf dem Sportplatz gab es bei fast strahlendem Sonnenschein Wasserspiele wie „Schatzsuche im Meer“ oder „Feuerwehrkette“. Großen Spaß hatten die Kinder, als sie die Airtrack-Wasserrutsche entlang schlittern durften und dabei von Kopf bis Fuß nass wurden, so die Sportvereinigung. Wieder in trockenen Kleidern, erklommen die kleinen Feuerwehrleute die Leitern und sprangen mutig in die Tiefe.