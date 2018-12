Gemmrigheim Rat lehnt Kooperationsvertrag ab

Gemmrigheim / Von Uwe Deecke

Projektleiter Matthias Gauger von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart stellte im Gemmrigheimer Gemeinderat das bundesweit einmalige Projekt eines Zweckverband „Kreisbreitband Ludwigsburg“ vor, mit dem die Landkreise zur Modellregion werden sollen.

Die Telekom gewann die Ausschreibung mit großem Abstand und investiert 600 Millionen in den Glasfaserausbau. Und sie ist bereit weitere 500 Millionen zu bezahlen, wenn die Landkreise der Region denselben Betrag aufbringen. 1,6 Milliarden Euro kommen so zusammen, mit denen ein großflächiger Ausbau gelingen soll, mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit und dem 5-G-Standard, der etwa fürs autonome Fahren benötigt wird. Die Landkreise sind dann Gesellschafter der Gigabit Region Stuttgart, die mit der Telekom im Januar den Vertrag unterzeichnen soll. Förderungen von 50 bis 90 Prozent stehen für die Kommunen im Raum, wenn es an die Tiefbaumaßnahmen geht, die dann erforderlich sind.

Nach dem „Marktversagen“, das Gemmrigheim vor Jahren besonders spüren konnte, haben sich Kommunen eigene Lösungen überlegt. Große Städte wie Böblingen und Sindelfingen haben eigene Glasfaserangebote der Stadtwerke und fürchten ums Geschäftsmodell. „Mit ihnen versucht man auch zu kooperieren“, so Gauger, etwa indem sie Leitungen vermieten an den Telekom-Giganten, in den nun plötzlich Bewegung kommt.

Netze im Gemeindeeigentum

Der Kooperationsvertrag mit der Telekom werde derzeit ausgehandelt, eine Doppelverkabelung solle in dem Projekt verhindert werden. Die Kommunen sollten ihre Netze behalten und nicht verkaufen, riet Gauger, sie würden „später Gold wert sein“. Und es werde mit der Telekom keine „Traumhochzeit“ sondern eine Partnerschaft mit einem Unternehmen, das natürlich auch Geld verdienen wolle. Aktuell sei man bei 110 Kommunen, die mitmachen, und sämtliche Kreistage hätten zugestimmt.

Auch Gemmrigheim wurde jahrelang von der Telekom im Stich gelassen und hat eigene Lösungen gefunden. Die Zeag Energie AG versorgte zunächst das Quartier der ehemaligen Papierfabrik und bietet im Ort bereits Glasfaser an. Und so stellte sich für einige Gemeinderäte schon die Frage, warum man einen zweiten Anbieter braucht und einem Kooperationsvertrag zustimmen soll, der noch gar nicht verhandelt ist. „Es geht mir wie bei RTL 2: erst heiraten, dann kennenlernen“, sagte CDU-Rat Sven Herold. Ob es Mitgliedsbeiträge geben werde, wie die laufenden Kosten aussehen und ob man die Leitungen der Zeag nutzen könne, fragte der Rat. „Open Access“, also der freie Zugang sei seitens der Telekom gewährleistet, erklärte Gauger, ob die Zeag ihre Leitungen frei gebe, wisse er freilich nicht. Dann könnte es passieren, dass nochmals aufgegraben und doppelt verlegt werde.

Man riskiere nichts

Der Betrag, den Bürgermeister Jörg Frauhammer für den Telekom Ausbau bereits vorliegen hatte, sei „in überschaubarem Rahmen“ und man riskiere nichts mit dem Beitritt zum Zweckverband. Wenn ein örtlicher Ausbau vorliege und genutzt werden kann, werde der Betrag kleiner. „Wir haben es vollständig in der Hand“, so Frauhammer, „wie viel wir bauen ist unsere Entscheidung“.

Die ersten beiden Schritte wollte der Gemeinderat mitgehen. Er stimmte bei zwei Enthaltungen dafür, dem Zweckverband beizutreten sowie ihn einen Gesellschafteranteil erwerben zu lassen. Die Zustimmung zum Kooperationsvertrag mit der Telekom fiel aber durch. Er wurde einstimmig bei einer Enthaltung abgelehnt.