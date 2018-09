Fahrbahn Radweg liegt viel zu tief

Gemmrigheim / Uwe Deecke

Der Rad- und Fußweg an der Forststraße in Gemmrigheim liegt ortsauswärts so tief neben der Fahrbahn, dass eine Zufahrt auf die Grundstücke nur schwer möglich ist. Der Gemeinderat wollte bereits die Arbeiten vergeben, doch das Thema wurde verschoben.

Es geht in der Forststraße vor allem um den Abschnitt vor drei großen Gewerbegrundstücken. Das abgesackte Stück des Weges aufzufüllen und und eine weitere Beschädigung der Straße durch einfahrende LKW zu verhindern, war der ursprüngliche Plan. Weil es dort ein erhöhtes LKW-Aufkommen gibt, waren bereits Schäden am Fahrbahnrand aufgetreten, die man durch das Auffüllen verhindern wollte. Das Ausschreibungsergebnis lag bereits vor und die Arbeiten hätten für rund 46 000 Euro vergeben werden können.

Gespräche mit Anwohnern

Manfred Sannert von der CDU-Liste hatte sich vor Ort bei anderen Anwohnern erkundigt. Diese hatten darauf verwiesen, dass der Weg damals bewusst tiefergelegt worden war, um die Wassermassen abzuleiten, die bei viel Regen den Berg herunterkommen, berichtete er. In der Mitte des Abschnitts liegt auch ein offener Gitterschacht, der das Wasser unter der Straße durch ins Auffangbecken leitet.

„Wir werden bei Regenfällen große Probleme bekommen“, sagte Sannert, wenn die Straße überflutet werde. Er stellte den Antrag, das Vorhaben zu vertagen und sich zunächst weiter kundig zu machen. Das überzeugte auch den Rest des Gremiums. Heike Scherer-Eiselen von der Freien Wählervereinigung sprach sich dafür aus, einen Graben herzustellen und die betroffenen Anwohner bei der Maßnahme mit ins Boot zu holen.