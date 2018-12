Besigheim Querung bleibt ein strittiges Thema

Besigheim / Uwe Deecke

Lange wurde die Sanierung der Marienstraße in Besigheim aufgeschoben, aber zuletzt gab es drei Rohrbrüche in der wichtigen Straße, an der eine Kindertagesstätte liegt und die auch von Bussen befahren wird. Nach der Frostperiode soll es aber endlich losgehen mit den Arbeiten.

Die Stadt plant, die Bauarbeiten mit einer Streckenlänge von 450 Metern in zwei Bauabschnitten durchzuführen, zunächst bis zum Sachsenheimer Weg und anschließend der westliche Bereich mit der Schwalbenhälde. Geplant ist ein kompletter Neuaufbau der Straße samt Gehwegen und Randsteinen sowie der Austausch der Wasserleitung. Dazu kommt die Sanierung des Abwasserkanals im Inliner-Verfahren, bei dem die Leitung von innen beschichtet wird. Leerrohre für Glasfaser will die Stadt gleich mit verlegen, nachdem bislang von den Betreibern kein Interesse gezeigt wurde. Auf rund 1,2 Millionen Euro brutto wird die Sanierung kommen, so die aktuelle Kostenschätzung.

Querung ist kritisch

Ein kritischer Punkt, das zeigte die Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik am Dienstag, ist die Querung der Luisenstraße zur nahen Kita. Eltern parken dort am Beginn der Marienstraße links und rechts der Fahrbahn, um ihre Kinder aussteigen zu lassen oder mit ihnen die Sachsenheimer Steige hochzugehen. Die Beschlusslage, die Querungshilfe dort wegfallen zu lassen, habe für Briefe von Anwohnern und Eltern gesorgt, erklärte der stellvertretende Stadtbaumeister Stefan Maier. „Die Autos parken dort weiter unerlaubt, es ist ein Hol- und Bringservice“, so Maier, der sich die gefährliche Situation morgens vor Ort angeschaut hatte. Er schlug zwei Varianten vor, in denen die Steige nach rechts abknickt, wo Fußgänger und Radfahrer dann sicherer über die breite Straße gelangen können.

Dass die Eltern erst gar nicht hochfahren an die Kita, liegt an den vielen parkenden Autos an der Marienstraße. Hier schlug die Verwaltung drei Ausweichbuchten vor, in denen nicht geparkt werden darf und wo Autos den Begegnungsverkehr vorbeilassen können. Marion Mohn von den Freien Wählern plädierte nicht nur für eine Querungshilfe, sondern auch für eine verlängerte Ausweichbucht für Busse, die dort verkehren. Die zwölf Meter, die die Verwaltung in einer Variante geplant hatte, seien dafür nicht ausreichend und müssten verlängert werden.

Man habe sich die Maßnahmen an der Querung auf die Schnelle überlegt, erklärte Bürgermeister Steffen Bühler, nachdem Briefe besorgter Bürger eingegangen seien. „Querungshilfe und Markierungen auf der Straße schließen sich nicht aus“, sagte er zum Gefahrenpunkt am Ende der Sachsenheimer Steige. Sibylle Reustle (SPD) plädierte dafür, dort den Weg so zu lassen wie er ist.

Mit vier bis fünf Monaten rechnet der Stadtbaumeister als Bauzeit für den ersten Abschnitt, nochmal so lange für den nördlichen Bereich. So lange die Marienstraße dann gesperrt ist, gebe es die Option für Anwohner den Firmenparkplatz am Ziegelwerk zu nutzen. Auch für die Baustellenerrichtung sei man aktuell mit der Firma im Gespräch. Zur Querungshilfe sei noch nichts entschieden, so Maier. „Das Planungsbüro bekommt jetzt nochmals den Auftrag sich Gedanken zu machen“, erklärte er auf Anfrage der BZ.

Das Gremium stimmte dann einstimmig für die überarbeitete Entwurfsplanung des Büros BS Ingenieure und beauftrage die Verwaltung, die Straßen- und Tiefbaumaßnahmen auszuschreiben.