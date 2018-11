Vater-Kind-Frühstück Prozess gegen Hänsel und Gretel

Besigheim / bz

Freispruch für Hänsel und 100 Sozialstunden für Gretel, so lautete das Urteil der Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Besigheim. Hintergrund der märchenhaften Gerichtsverhandlung war ein Besuch des ökumenischen Vater-Kind-Frühstücks aus Bietigheim-Bissingen beim Amtsgericht Besigheim.

45 Väter und Kinder kamen laut Mitteilung ins Amtsgericht zum Prozess. Hans-Joachim Rast, der selbst Richter ist und als katholischer Kirchengemeinderat in Bietigheim-Bissingen das Vater-Kind-Frühstück mitorganisiert, hatte die Verhandlung vorbereitet. Er führte in das Rollenspiel ein und erklärte den Ablauf.

Kinder schlüpften in die Rollen von Hänsel und Gretel und ihren Verteidigern, waren Staatsanwälte und Zeugen wie Polizeiobermeister, Sachverständige und Vertreter des Jugendamts. Insgesamt fünf Kinderrichter leiteten die Verhandlung. Wie in einem richtigen Verfahren wurde der Tathergang erläutert, Plädoyers gehalten, die Angeklagten und Zeugen verhört. Der Vorwurf gegen Hänsel und Gretel lautete: Sachbeschädigung am Hexenhaus, Diebstahl des Schmuckes der Hexe und Mord an der Hexe durch Gretel.

Gespannt warteten die Kinder und Väter auf das Urteil des hohen Gerichts zum Ende des gespielten Prozesses. Als dieses verkündet wurde, machte sich Erleichterung breit: Hänsel wurde freigesprochen, da er unter 14 Jahren alt und damit nicht strafmündig war. Gretel wurde zu 100 Sozialstunden wegen des Diebstahls verurteilt. Für den weiteren Anklagepunkt wegen Mordes fehlten die Beweise, weshalb sie dafür nicht verurteilt wurde.

Mit vielen neuen Eindrücken aus dem Gerichtsalltag und ganz neuen Erfahrungen zum altbekannten Märchen gingen die Väter und Kinder wieder nach Hause.